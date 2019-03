50 Biberreviere gibt es im östlichen Landkreis. Niemand dürfte diese so gut kennen wie Karl Zachmann aus Bad Saulgau. Für seine ehrenamtliche Arbeit als Biberbeauftragter, bei der er ständig Kompromisslösungen zwischen der Schutzwürdigkeit des Bibers und den durch ihn hervorgerufenen Problemen findet, ist er am Samstag in Stuttgart mit dem Landesnaturschutzpreis ausgezeichnet worden. Mit der Familie Pröbstle aus Scheer, die seit mehr als 30 Jahren mit ihrem Biohof die Artenvielfalt fördert, kommt ein weiterer Preisträger aus dem Kreisgebiet.

Der Landesnaturschutzpreis der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg wird alle zwei Jahre verliehen und stand diesmal unter dem Motto „Hummel, Has‘ und Salamander – Vielfalt geht nur miteinander!“ Ausgezeichnet wurden landesweit insgesamt acht Einzelpersonen und Gruppen, die sich besonders für den Erhalt der Artenvielfalt engagieren.

„Ich habe als Biberbeauftragter vor sechs Jahren genau zu der Zeit begonnen, als die Öffentlichkeit angefangen hat, ihn als Problem wahrzunehmen“, sagt Karl Zachmann. „Dass ich einmal so viel zu tun haben würde, hätte ich nicht gedacht.“ Momentan ist der Berufssoldat im Ruhestand nämlich montags bis freitags meist vier Stunden täglich unterwegs. Er fährt die Biberreviere in Bad Saulgau, Herbertingen, Mengen, Hohentengen und Scheer ab und schaut nach dem Rechten. Vor allem Landwirte hätten es oft schwer, wenn ihre Grünwiesen oder Äcker an einem Gewässer liegen, das durch einen Biberbau gestaut wird. „Es gibt aber eine Vielzahl an Lösungen, wie den Landwirten geholfen werden kann“, sagt Zachmann. „Da muss man eben manchmal kreativ sein.“ Nur im äußersten Notfall könnte ein Biber in Absprache mit dem Regierungspräsidium aus seinem Revier entfernt werden. „Wir müssen ihn dann an der Donau aussetzen, wo er in fremden Revieren eigentlich keine Chance hat.“

Karl Zachmann führt über „seine“ Biberreviere genau Buch und verzeichnet auch, wie sich die Artenvorkommen in ihnen verändern. „Der Biber schafft durch seine Tätigkeiten ja auch neue Lebensräume“, sagt er. „Für Amphibien oder Vögel zum Beispiel. Damit trägt auch er zur Artenvielfalt bei.“ Um das Verhalten der Biber noch besser verfolgen zu können, hat Zachmann die Aufwandsentschädigungen, die er für sein Ehrenamt erhält, in Wildtierkameras investiert. Seinen Anteil vom Preisgeld in Höhe von 20 000 Euro, das unter den Preisträgern aufgeteilt wurde, will er in ein privates Bibergehege investieren. „Immer wieder kommt es vor, dass ein junger Biber verletzt gefunden wird oder wir einen aus einem Regenüberlaufbecken oder Teich befreien. Der bleibt ein paar Tage zur Beobachtung bei mir.“

Zachmanns Umgang mit betroffenen Landwirten ist von Verständnis geprägt. „Wir tun, was wir können, aber für gewisse Dinge brauchen wir eine politische Lösung“, sagt er. „Das habe ich auch in Stuttgart deutlich gemacht. Er meint damit, die Möglichkeit, einzelne Problembiber aus ihren Revieren entfernen zu können und die Einrichtung eines Schadensausgleichsfonds für Landwirte, deren Maschinen etwa in Biberröhren einbrechen.

Aus Scheer ist ein ganzes Team der Familie Pröbstle zur Preisverleihung nach Stuttgart gefahren. „Für uns ist die Artenvielfalt ein Steckenpferd, die Ausschreibung des Preises hat uns natürlich angesprochen“, sagt Anna Pröbstle, die die Pröbstle Biohof GbR mit ihren beiden Brüdern Johannes und Lorenz führt. „Der Preis ist für uns eine Wertschätzung unseres Denkens und unserer Arbeit, in der viel Zeit, Herzblut und Kraft steckt. Das ist wie ein schwäbischer Oscar für Naturschutz.“

Die Artenvielfalt geht bei den Pröbstles „vom Acker bis auf den Teller“, wie sie es selbst beschreiben. Urgetreidesorten, Kräuter, alte Apfelsorten und Bio-Fleisch werden zu „tollen Lebensmitteln“. Umweltminister Franz Untersteller habe in seiner Laudatio vor allem auch die vielen Angebote gelobt, mit denen die Familie Kunden, Schüler und Menschen aus der Region zum Mitmachen und Mitdenken auffordere. Das können Apfelbaum- und Bienenpatenschaften ebenso sein wie Praktika und Kochkurse. „Jeder kann helfen, die Artenvielfalt zu schützen“, findet Anna Pröbstle. Der Austausch mit anderen Preisträgern und die Auszeichnung hätten der Familie einen neuen Motivationsschub gegeben. „Wir machen genauso weiter.“