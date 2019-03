Archiv sucht Kontakt zum Publikum in der Bibliothek

Eine gelungene Kooperation fürs Stadtjubiläum: Die Stadtbibliothek und das städtische Archiv gestalten die Ausstellung „819-2019, Schätze aus der Bad Saulgauer Stadtgeschichte“. Die Ausstellungsreihe mit vier thematischen Schwerpunkten wird am kommenden Dienstag, 12. März, eröffnet. Bis zum 1. Juni können im Eingangsbereich Exponate aus dem Archiv betrachtet und studiert werden. Dabei ist für Abwechslung gesorgt.

„Wir haben hier nicht so viel Platz“, sagt Bibliotheksleiterin Mirjam Schübert und deutet auf den Eingasbereich direkt vor der Informations-, Ausgabe- und Rücknahmetheke. Hier stellt die Bibliothek normalerweise ihre Neuerwerbungen aus oder zeigt Medien zu thematischen Schwerpunkten. Derzeit bekommen die Besucher Anregungen für Gesellschaftsspiele. Am Dienstag ab 10 Uhr wird an dieser Stelle die Ausstellung zum Stadtjubiläum aufgebaut sein.

Wegen des knappen Platzangebots in der Bibliothek entschloss sich das Duo der Ausstellungsmacherinnen mit Mirjam Schübert und Archivleiterin Mary Gelder für eine praktikable und charmante Lösung. Zu vier Themenschwerpunkten wird das Archiv Materialien für die Ausstellung zur Verfügung stellen. Jede Ausstellungseinheit dauert drei Wochen. Urkunden, Karten, Materialien zu Gewerbe und Industrie oder zum Gemeinderat, früher und heute, werden gezeigt. Die Ausstellung über den Gemeinderat vom 14. Mai bis 1. Juni legten Mirjam Schübert und Mary Gelder mit Bedacht auf die Zeit um die Gemeinderats- und Kreistagswahlen am 26. Mai.

819: Die erste Urkunde

Im ersten Ausstellungsabschnitt bekommen die Besucher Urkunden zu sehen, darunter die Kopie der Urkunde aus dem Jahr 819, in der Saulgau zum ersten Mal erwähnt wird. Wegen ihr kann die Stadt in diesem Jahr feiern. Bei der Ausstellungseröffnung am Dienstag wird Heimatforscher Hermann Brendle erklären, was es mit dieser Urkunde auf sich hat.

Sie ist nicht das einzige wichtige Schriftstück aus der Bad Saulgauer Geschichte, das zu sehen sein wird. Archivarin Mary Gelder hat bei der Zusammenstellung der Ausstellungsstücke auf eine „bunte Mischung“ an Urkunden aus verschiedenen Epochen geachtet. Urkunden in verschiedenen Größen und Schriftstücke mit schönen Wachsiegeln sind ausgestellt. Zu den Schmuckstücken gehört eine Urkunde aus dem Jahr 1789 mit Holzkapsel und Kaisersiegel. „Wir wollen auch etwas für das Auge bieten“, sagt die Archivarin. Damit wollen die Ausstellungsmacherinnen ein breites Publikum ansprechen, aber auch Kinder und Jugendliche zur Beschäftigung mit der Geschichte der Heimatstadt anregen. Wer sich in die Urkunden einlesen möchte, kann das mit Hilfe von Urkundenbüchern tun. Sie bieten die Übersetzung der Urkunden in eine moderne und lesbare Schrift.

Die Räumlichkeiten in der Stadtbibliothek seien auch wegen der im Vergleich zum Stadtarchiv großzügigeren Öffnungszeiten sehr geeignet, sagt Mary Gelder. Bibliotheksbesucher kämen in Berührung mit dem Archiv, Heimatforscher als Stammgäste im Archiv hätten die Möglichkeit, falls noch nicht geschehen, die Bibliothek näher kennenzulernen. Beide städtische Einrichtungen könnten so profitieren.

Auch bei den folgenden thematischen Blöcken gebe es viel zu entdecken. Viele Fotos dokumentieren die Geschichte von Handwerk, Gewerbe und Industrie. Der Block über den Gemeinderat erinnere laut Mary Gelder an eine besondere Saulgauer Frau. Fanny Fritz saß von 1919 bis 1924 als erste Frau im Saulgauer Gemeindeparlament. Danach blieb es viele Jahrzehnte eine Männerbastion. Bis Liselotte Lohmiller als erste Frau nach dem Krieg wieder ein Mandat erringen konnte.