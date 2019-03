Arbeitskreis Zukunft ruft zum Plastik-Fasten auf

Der Arbeitskreis (AK) Zukunft ruft in der Fastenzeit zu einem Verzicht auf Plastik auf. Die aus Vertretern von Kirchengemeinden, Umweltschutzgruppen sowie Bio- und Weltläden zusammengesetzte Gruppe möchte mit der Aktion Plastik-Fasten einen Bewusstseinswandel im Umgang mit Artikeln aus Kunststoffen erreichen. Plastik landet nicht nur im Müll und belastet die Abfallentsorgung. In Form von Nanopartikeln findet sich Plastik auch in Gewässern und wurde auch schon in Fischen in der Region nachgewiesen.

„Die Fastenzeit ist die ideale Zeit, um zur Ruhe zu kommen und sich zu überlegen, was sich anders machen lässt“, sagt Rita Strieckmann vom Arbeitskreis Zukunft. Die frühere Regionalgeschäftsführerin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Bad Saulgau möchte zusammen mit den anderen Mitgliedern des Arbeitskreises mit dem Plastik-Fasten erreichen, dass möglichst viele möglichst wenig Plastik verwenden. „Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass jeder etwas tun kann. Jeder kann an einem bestimmten Punkt anfangen und sich überlegen, wo habe ich Möglichkeiten, etwas anders zu machen als bisher“, sagt sie.

Anregungen für für die Aktion besorgte sich der Arbeitskreis bei einem ähnlichen Projekt in Blaustein. In der Stadt im Alb-Donau-Kreis fördert eine Impulsgruppe ähnlich wie der AK Zukunft Regionalität, fairen Handel und Nachhaltigkeit. Im Rahmen einer „Plastik-Diät“ veröffentlichte die Gruppe einen Flyer mit Tipps, wie Menschen in wenigen Tagen mit weniger und im Idealfall ohne Kunststoff auskommen.

Auch der AK Zukunft in Bad Saulgau hält es für möglich, möglichst wenig Kunststoff zu verwenden. Der Einzelhandel scheint für die Aktion offen zu sein. Mitglieder des Arbeitskreises machten bei einer Umfrage in einigen Geschäften und Märkten positive Erfahrungen. „Bei allen war es möglich, sich Ware in mitgebrachte Behälter legen zu lassen“, sagt Rita Strieckmann. Die Geschäfte würden aus hygienischen Gründen darauf achten, dass die Behälter auf der Theke bleiben und nicht in den Verkaufsraum gelangen. Für grundsätzlich möglich hält Rita Strieckmann den Verzicht auf Verpackungen auch in Bekleidungsgeschäften.

Ein wichtiger erster Schritt wäre, „dass ich immer daran denke eine Tasche, einen Beutel und entsprechende Gefäße zum Einkaufen mitzunehmen“, so Strieckmann. Im Weltladen oder im Bioladen würden Nahrungsmittel grundsätzliche offen verkauft, ebenso auf dem Markt. „Im Supermarkt habe ich inzwischen die Wahl“, sagt Strieckmann. Hier würden Waren zum großen Teil sowohl verpackt als auch offen angeboten. Aber auch hier gebe es inzwischen mehrfach verwendbare Netze für Obst.

Es gibt Zwischenstufen

Die Initiatoren sind sich aber durchaus bewusst, dass der totale Verzicht auf Kunststoff nicht einfach ist. Es gebe beim Plastik-Fasten durchaus Zwischenstufen. „Wenn meine guten Plastikbehälter noch okay sind, dann nehme eben ich die mit zum Einkaufen. Sobald sie nicht mehr gut sind, kaufe ich mir Glas“, sagt Rita Strieckmann. Auch die finanziellen Möglichkeiten spielten eine Rolle. Hübsche und praktische Dosen für Vesperbrote aus Edelstahl könnten eben auch recht teuer sein. Letztendlich komme es beim Plastik-Fasten darauf an, dass jeder eigene Möglichkeiten findet. Das entlaste die Gesellschaft nicht nur von Müll. Für die Herstellung werde Erdöl verwendet. Kunststoffe in Form von Mikroplastik würden Gewässer belasten. Selbst in Fischen in Rhein, Donau und Bodensee wurden solche Plastikpartikel nachgewiesen. Kunststoffflaschen von Sprudlern seien mit einem Haltbarkeitsdatum versehen. Darauf sollte man achten, so Strieckmann. Ist es abgelaufen, bestehe die Gefahr, dass das Wasser in der Flasche mit Nanopartikeln belastet wird.

Die Suche nach Alternativen

„Es gibt Alternativen, man muss sich auf die Suche machen“, so Rita Strieckmann. Sie selbst machte sich auf die Suche nach einem Fleece ohne Kunstfasern. Sie fand eine Alternative aus Baumwolle. Zuerst sei sie skeptisch gewesen. „Aber mich wundert es wirklich, wie warm der doch ist“, sagt sie. Nun sind möglichst viele aufgefordert, eigene Alternativen für Plastik zu suchen.