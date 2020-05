Anwalt rechnet mit mehr Fahrveboten

Autofahrer sollen mehr Rücksicht auf Radfahrer und Fußgänger nehmen – so lässt sich die Novelle der Straßenverkehrsordnung zusammenfassen. Der seit Dienstag, 28. April, gültige Strafenkatalog ist allerdings nicht unumstritten. Wieso? Darüber hat sich SZ-Redakteur Dirk Thannheimer mit Rechtsanwalt und ADAC-Vertragsanwalt Stefan Kabus aus Bad Saulgau unterhalten.

Die seit vergangenen Dienstag gültige Novelle der Straßenverkehrsordnung stärkt die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Hat Sie das überrascht, Herr Kabus?

Nein, überrascht hat mich das natürlich nicht. Man konnte die Genese der Novelle ja beobachten. Nachdem sich Verkehrsminister Andreas Scheuer wohl insbesondere als Fahrradverkehrsminister profilieren möchte, lag auf den fahrradrelevanten Neuerungen bislang jedoch der mediale Fokus. Im Grundsatz sind die Regelungen, die Radfahrer und Fußgänger besser schützen sollen, zu begrüßen, keine Frage. Ob sie nun allesamt ausgewogen sind, kann man meines Erachtens an der ein oder anderen Stelle mit durchaus hörbaren Argumenten bezweifeln. Die Änderungen sollte sich jeder einmal in Ruhe zu Gemüte führen.

Welche Änderung für Autofahrer ist Ihrer Ansicht nach die folgenreichste?

Ein wesentlicher Punkt ist die Verschärfung der Sanktionen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 20 Kilometer pro Stunde, bei denen die Regelsätze verdoppelt wurden. Recht kurzfristig wurde auf Empfehlung des Bundesrats hin die Grenze für ein Fahrverbot von einem Monat innerorts auf 21 Kilometer pro Stunde Überschreitung und außerorts auf nur 26 Kilometer pro Stunde herabgesetzt.

Vor allem im ländlichen Raum sind die meisten Menschen auf ihren Führerschein angewiesen. Was ist Ihre Befürchtung angesichts der Novelle?

Es gilt der Grundsatz, dass ein Fahrverbot keine Existenz vernichtende Wirkung haben soll. Im ländlichen Raum trifft ein Fahrverbot den Bürger aber erfahrungsgemäß härter als in Ballungszentren. Dennoch wird insoweit oft wenig differenziert. Man denke an Außendienstler und Handwerker und an Familien mit Kindern – wenn nicht gerade Kitas und Schulen geschlossen sind.

Ist mit einer Mehrbelastung für die Justiz zu rechnen?

Für die Justiz bedeutet die Novelle sicher eine Mehrbelastung: Die Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen (das einzige Rechtsmittel gegen amtsgerichtliche Entscheidungen) ist – verkürzt gesagt – zulassungsbedürftig bei Geldbußen unter 250 Euro, wenn kein Fahrverbot verhängt wird. Das Fahrverbot könnte jetzt aber zur Regel werden. Bei der letztendlichen Verhängung gilt aber immer noch der einzelfallbezogene Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, insbesondere mit Blick auf die berufliche Situation. Das Fahrverbot sollte noch immer ultima ratio für besondere Verantwortungslosigkeit, nicht Standardsanktion sein. Die recht ausdifferenzierte und umfangreiche Rechtsprechung der Oberlandesgerichte zu den Fahrverboten wird man wohl nicht einfach so auf das neue System übertragen können. Aus Verteidigersicht ergibt sich insoweit aber quasi ein verbesserter Rechtsschutz beim Rechtsmittel, denn bislang konnten die Amtsgerichte oft Bußgeldsachen abschmettern, da ein effektives Rechtsmittel hiergegen ohne Verhängung eines Fahrverbots nicht bestand. Ich bin nicht sicher, ob man das auf der Platte hatte.

Was heißt das für Ihre Anwaltskanzlei?

Neben der Vielzahl der verbraucher- und arbeitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Corona und dem VW-Abgasskandal werden wir damit sicher auch im Bußgeldrecht gefordert sein. Neues Recht bringt neue Fragen, gerade bei derart weitgehenden Änderungen der Rechtsfolgen.

Wo hat die Novelle weitere Schwächen, worüber wird Ihrer Ansicht nach kontrovers diskutiert werden?

Man kann über vieles diskutieren. Die Änderungen zu den Sanktionen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen schießen aber über das Ziel hinaus. Der ADAC hat dies – meines Erachtens völlig zu Recht – scharf kritisiert, einerseits weil nunmehr schwere (Lkw und Gespanne) und leichte Fahrzeuge (Pkw, Motorrad) diesbezüglich gleich behandelt werden und andererseits, weil eine jahrzehntelang funktionierende Systematik von leichten, normalen und groben Pflichtenverstößen hiermit ohne Not über Bord geworfen wird. Eine solche Erhöhung hätte im Zusammenhang mit der laufenden Gesamtüberarbeitung des Bußgeldkatalogs stehen müssen. Dies hätte die Möglichkeit eröffnet, zum Beispiel innerorts zwischen Tempo-30-Zonen und Kraftfahrstraßen zu differenzieren. Innerorts ist nicht immer die Kleinstraße im Wohngebiet vor einem Kindergarten. Auch mehrspurige Hauptverkehrsstraßen können bekanntlich 30er-Strecken sein und es wird sich die Frage stellen, ob derjenige, der das Schild übersieht und 51k Kilometer pro Stunde fährt, das Prädikat des Verkehrsrowdys verdient. Auch die Berliner Stadtautobahnen sind Innerörtlichkeiten.

Sehen Sie Probleme bei der Umsetzung?

Meines Erachtens gibt es systematische Unstimmigkeiten bei der Umsetzung: In den Medien wurde teilweise berichtet, dass nach der Reform bei Geschwindigkeitsüberschreitungen nunmehr bereits ab 16 Kilometer pro Stunde statt wie zuvor ab 21 Kilometer pro Stunde ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg einzutragen ist, weil ja ein Bußgeld von 60 Euro verhängt wird. Tatsächlich wurde aber die Regelung zur Punktebewertung in der entsprechenden Anlage zur Fahrerlaubnisverordnung im Zusammenhang mit der Reform nicht geändert. Dies führt nach meiner Auffassung dazu, dass bei Überschreitungen von 16 bis 20 Kilometern pro Stunde bis auf Weiteres kein Punkt in Flensburg eingetragen wird. Bei Übertretungen bis 30 Kilometer pro Stunde innerorts und 40 Kilometer pro Stunde außerorts wird nur ein Punkt eingetragen, obwohl ein Regelfahrverbot droht. Auch hier wurde die Anlage zur Fahrerlaubnisverordnung nicht geändert.

Wann und wofür haben Sie Ihren letzten Bußgeldbescheid erhalten?

Meine Erinnerungsfähigkeit korreliert insoweit mit den Tilgungsfristen des Fahreignungsregisters. Ich bin nicht sicher, aber ich meine, dass ich derzeit wieder eine weiße Weste in Flensburg habe. Ein Fahrverbot hatte ich – bislang - noch nie. Erwischt hat es mich im – damals – moderateren Bereich aber tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal. Ich bemühe mich aber natürlich um anständige Fahrweise.