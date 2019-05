Anton Sachnüger hält Laiz am Leben

Noch ist das Titelrennen in der Bezirksliga nicht entschieden. Zwei Spieltage vor Schluss liegen der FV Bad Schussenried und die TSG Ehingen mit 60 Punkten gleichauf. Sollten beide am kommenden Wochenende ihre Spiele gewinnen, treffen beide im letzten Saisonspiel mit exakt derselben Punktzahl aufeinander, auch wenn Bad Schussenried derzeit das um sieben Tore bessere Torverhältnis hat. Aus Sicht der Region Bad Saulgau/Riedlingen/Sigmaringen ist der Abstiegskampf aber interessanter. Der FC Laiz macht weiter Boden gut, hat zwei Spieltage vor dem Ende - nach einem 2:1 an diesem Spieltag gegen Krauchenwies/Hausen - noch vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Nur dieser kann noch das Ziel sein, denn Rottenacker (32), Altshausen (32), Bad Buchau (33) und Hundersingen (34) sind außerhalb der Laizer Reichweite, müssen aber ihrerseits noch bangen, nicht auf den Relegationsrang abzurutschen.

FC Laiz - FC Krauchenwies/Hausen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Anton Sachnüger (27./66.), Patrick Vogler (76.). - Z.:350. - Im Kellerduell riss der FC Laiz die Partie sofort an sich und dominierte das Geschehen. Nach einigen verpassten Chancen war es letzten Endes Anton Sachnüger, der im Nachschuss den hochverdienten Führungstreffer erzielte. Der FC Krauchenwies war offensiv völlig ideenlos, hinzu kamen Abstimmungsprobleme innerhalb der Mannschaft. Der FCL zeigte auch im zweiten Durchgang eine souveräne Leistung und drängte auf die Entscheidung. Sachnüger erhöhte Mitte der zweiten Hälfte, als er nach einem Eckball am langen Pfosten goldrichtig stand und nur noch einköpfen musste. Die Schlussoffensive der Krauchenwieser kam zu spät, mehr als der Anschlusstreffer durch Goalgetter Vogler gelang nicht mehr. „Das war heute ein Klassenunterschied, wir waren das klar bessere Team. Nach diesem souveränen Sieg gilt es nun den Schwung mitzunehmen. Wir haben weiterhin in den letzten beiden Partien nichts zu verlieren“, berichtete der Abteilungsleiter des Tabellenvorletzten, Heiko Zoll, im Anschluss an das Spiel.

SF Hundersingen - SG Hettingen/Inneringen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Kempf (24.), 1:1 Felix Freyer (53.). - Z.:110. - In einem insgesamt chancenarmen Spiel konnte sich die SGHI im ersten Durchgang leichte Vorteile erarbeiten. Die verdiente Führung erzielte Jan Kempf, der mit einer sehenswerten Direktabnahme traf (24.). Im zweiten Durchgang drehten sich die Verhältnisse, nun konnten die Sportfreunde aus Hundersingen mehr Spielanteile verzeichnen. Der Ausgleich kurz nach der Pause durch Felix Freyer besiegelte eine gerechte Punkteteilung. „Es war insgesamt ein sehr ruhiges Spiel, ohne viele Höhepunkte. Beiden Teams gehörte jeweils eine Halbzeit, dadurch geht das Unentschieden auch in Ordnung“, resümierte Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle.

FV Neufra/D. - SV Sigmaringen 5:1 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (10.), 2:0 Robert Henning (14.), 2:1 Daniel Deli (16.), 3:1 Fabian Brehm (49.), 4:1 Jörg Heckenberger (58.), 5:1 Fabian Brehm (69.).- BV: Fabian Brehm (FVN) vergibt Foulelfmeter (72.).- Z.:100. - Gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Sigmaringen hatte der FVN keine Probleme. Der FV Neufra war über 90 Minuten feldüberlegen und kam so am Ende zu einem auch in der Höhe gerechtfertigten Sieg. „Wir haben heute souverän gespielt, gut kombiniert und gehen so als hochverdiente Sieger vom Platz“, sagte Neufras Stadionsprecher Ullrich Münst nach der Begegnung.

TSV Riedlingen - SV Bad Buchau 4:2 (2:1). - Tore: 0:1 Loris Buck (7.), 1:1 Fabian Ragg (16.), 2:1, 3:1 Dennis Altergot (39./48.), 4:1 Fabian Ragg (55.), 4:2 Antonio Vötsch (85.). - Z.: 200. - „Wir haben nach dem frühen Rückstand direkt Druck gemacht und unsere Chancen verwertet. Ein verdienter Erfolg“, berichtete Riedlingens Spielleiter Martin Hinz kurz nach dem Spiel. Im Anschluss an den direkt verwandelten Freistoß zum 0:1 wachte der TSV Riedlingen sofort wieder auf und riss die Kontrolle an sich. Am Ende steht so ein - auch in dieser Höhe - absolut gerechtfertigter Sieg.

FV Bad Schussenried - TSG Rottenacker 0:0. - Rote Karte: Nihat Yigit (TSGR/ Unsportlichkeit/ 90.+2.). - Z.:250. - „Wir zeigten heute eine nervöse Vorstellung. Wir waren nicht zwingend genug, das komplette Spiel war zerfahren.“, berichtete Bad Schussenrieds Spielleiter Stefan Buck nach dem Spiel. Toptorjäger Felix Bonelli hatte zwar im ersten Durchgang einige Tormöglichkeiten, verpasste diese aber allesamt. Danach waren für die Zuschauer kaum mehr Höhepunkte zu sehen. Rottenacker zeigte eine beeindruckende kämpferische Leistung und machte so dem Tabellenprimus das Leben schwer.

SV Hohentengen - SGM Blönried/ Ebersbach 1:2 (1:2). - Tore: 0:1 Felix Weiß (25.), 1:1 Kai Remensperger (43.), 1:2 Lorenz Weiß(45./FE). - Z.:200. - „Blönried musste heute gewinnen, bei uns hingegen war die Luft schon raus. Das hat man ganz klar gemerkt“, sagte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach der Partie. Die SGM Blönried /Ebersbach hatte das Spielgeschehen in der Hand und dominierte die Partie. Bei den Göge-Kickern fehlte zudem noch der Schlüsselspieler Fabian Beckert, wodurch dem SV Hohentengen auch nach vorne nicht viel einfiel. Am Ende können die Gäste einen nie wirklich gefährdeten Auswärtserfolg feiern.

FV Altshausen - TSG Ehingen 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (25.), 1:1 Valentin Gombold (27.), 1:2 Marc Steudle (66./FE). - Z.:200. - Ehingen konnte sich zu Beginn schon Vorteile erspielen, verpasste allerdings die ersten Möglichkeiten. Stattdessen gelang den Hausherren das überraschende 1:0, nachdem Patrick Hugger in Anschluss an einen Ballgewinn im Mittelfeld die Führung markierte. Die Freude währte jedoch nicht allzu lang, fast im Gegenzug setzten sich die Gäste über links durch und Torjäger Valentin Gombold glich aus. Das Remis zur Pause war noch recht schmeichelhaft für Altshausen, da Ehingen deutlich mehr vom Spiel hatte. Im zweiten Durchgang drückte die TSG auf die Entscheidung. Diese fiel dann Mitte der zweiten Halbzeit durch ein Strafstoßtor von Marc Steudle. „Mit etwas Glück hätten wir heute sogar einen Punkt gegen Ehingen gewinnen können, das Ergebnis geht dennoch in Ordnung. Über die ganze Begegnung betrachtet waren die Gäste doch besser“, resümierte Altshausens Pressewart Oswald Dengler nach Abpfiff.

bereits ausgetragen: SG Altheim - SV Uttenweiler 2:3 (die SZ berichtete)