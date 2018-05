Anrufer geben sich als Polizisten aus

Am Dienstagabend haben sich im Stadtgebiet von Bad Saulgau mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet. Sie informierten die Beamten über Anrufer, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben hatten. Die Anrufer teilten den überwiegend älteren Betroffenen mit, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde und sie auf einer bei den Einbrechern gefunden Liste stehen. Dabei versuchten die Täter die Gesprächspartner unter Druck zu setzen und sie über ihre Vermögensverhältnisse und Lebensumstände auszufragen. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät in ihrer Pressemitteilung Betroffenen unter anderem, Personen, die diese nicht kennen, keine Auskünfte über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu geben. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass Polizeibeamte am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten abfragen oder Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse verlangen. Im Verdachtsfall sollten sich Betroffenen bei solchen Anrufen sofort mit der Polizei in Verbindung seztzen.

