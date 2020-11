Anmeldezahlen zwingen BuKi zu Warteliste

„Mit Bildung gegen Kinderarmut“, unter diesem Slogan arbeitet der Bad Saulgauer Verein BuKi, Hilfe für Kinder in Osteuropa im rumänischen Cidreag. Kinder aus Roma-Familien werden im dortigen BuKi-Haus so gestärkt und mit sozialen Kompetenzen ausgestattet, dass sie den Schulbesuch meistern können. Dabei helfen auch die Mittel aus Weihnachtspendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“. Der Andrang von Kindern ist inzwischen so groß, dass BuKi eine Warteliste führen muss.

„Wir sind inzwischen in der Gemeinde angekommen“, kann Stefan Zell, Vorsitzender des Vereins BuKi, allein aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen von diesem Herbst sagen. Reichten bisher die 25 Plätze im BuKi-Haus aus, um der Nachfrage nach Plätzen für Kinder aus dem Roma-Viertel gerecht zu werden, haben sich diesmal 40 Kinder für das BuKi-Haus angemeldet. Die Kinder werden im BuKi-Haus nicht nur durch Nachhilfe für die Schule gestärkt. Hier üben sie auch soziale Kompetenz, bekommen Grundregeln der Hygiene und der Höflichkeit vermittelt und erhalten ein Mittagessen. BuKi möchte den Kindern so das Rüstzeug für einen erfolgreichen Schulbesuch geben. Doch in diesem Jahr war auch vieles anders. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Frühjahr musste BuKi die Arbeit im BuKi-Haus einstellen. Schnell reagierten die Verantwortlichen im Verein auf die Krise. Durch den totalen Lockdown in Rumänien verloren viele Familie ihre Arbeit. Jetzt ging es für den Verein zunächst einmal darum, die dadurch verursachte nackte Not zu lindern. Mit Lebensmittelpaketen, finanziert aus Spenden, verhinderte BuKi, dass Familien hungern mussten. Auch das beliebte Programm von BuKi während der Sommerferien gab es nur in reduzierter Form.

Trotz der Einschränkungen durch Corona tat sich einiges. Während des Lockdowns arbeitete BuKi am pädagogischen Konzept, trieb Planungen für Erweiterungen des BuKi-Hauses voran und bereitete die staatliche Anerkennung in Rumänien vor. Mit dem inzwischen großen Andrang von Kindern aus dem Roma-Viertel stößt das BuKi-Haus auch räumlich an die Grenzen. „Wir haben nicht mehr genügend Plätze für das Mittagessen, sodass die Betreuer nicht mehr mit am Tisch sitzen können. Deshalb essen die Kinder inzwischen schon in verschiedenen Gruppen“, erklärt Stefan Zell die Notwendigkeit einer baulichen Erweiterung.

Die wird es vorerst in Form eines Holzhauses im Garten geben. Damit wird aber auch das pädagogische Angebot ausgeweitet. Da die Verantwortlichen von BuKi erkannt haben, dass es wichtig ist, nicht nur die Kinder zu betreuen, sondern auch mit den Eltern zu arbeiten, hat der Verein eine neue Eltern-Kind-Gruppe gegründet. Dazu entstand ein Holzhaus auf dem Gelände des BuKi-Hauses. Zwei Erzieherinnen, darunter Tanja Rimmele aus Königseggwald, haben diese neue Gruppe aufgebaut. Das dafür nötige Holzhaus konnte dank vieler Spenden aus der Region gebaut werden.

Inzwischen ist BuKi nicht nur bei den Roma-Familien anerkannt. Auch Gemeinde und Schule suchen stärker die Zusammenarbeit. Dabei versteht Stefan Zell durchaus die anfängliche Zurückhaltung bei den Stellen vor Ort. „Wenn jemand von außen kommt, der einem einen Aspekt zeigt, der überhaupt nicht schön ist, aber ein Problem darstellt, dann will man davon erst einmal gar nicht viel wissen.“ Inzwischen ist die anfängliche Gleichgültigkeit aber einem Interesse an der Arbeit des Vereins gewichen. Mit einem neu gewählten Bürgermeister und einer neu ernannten Schulleitung klappe die Zusammenarbeit gut. Das wachsende Wohlwollen der Bevölkerung zeigt sich auch an der jüngsten großzügigen Spende des Bauernverbandes. Der Verband spendete BuKi 700 Kilogramm Mehl. Das Mehl reichte BuKi an einen Bäcker weiter, der das BuKi-Haus dafür ein Jahr lang kostenlos mit Brot beliefert. „Viele Dinge laufen derzeit parallel“, so Stefan Zell. Dazu gehört auch, dass BuKi in Rumänien die „Akkreditierung“, die staatliche Anerkennung, beantragt hat. „Die Unterlagen sind jetzt komplett“, so Zell. Mit der staatlichen Anerkennung versuche BuKi, sich zu institutionalisieren. Damit gebe es weitere Möglichkeiten staatlichen Förderung. Denn die wachsenden Aufgaben brauchen eine solide finanzielle Grundlage. Dabei helfen auch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ bei „Helfen bringt Freude“.