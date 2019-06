Anja Fischer sprintet zu Einzel-Bronze

Anja Fischer von der SGi Ennetach hat mit der Nationalmannschaft im Target Sprint in Auer/Italien am ersten Rennen der World Tour Target Sprint teilgenommen. Und: Anja Fischer behauptete sich im international stark besetzten Starterfeld mit Athleten aus mehreren Ländern. Auf der Sprintstrecke im Einzel holte Anja Fischer Bronze, mit der deutschen Staffel gab es einen Sieg für die Athletin der Schützengilde Ennetach.

Nach einem lockeren Abschlusstraining starteten unter großer Hitze die Wettkämpfe mit den Staffeln. In der Besetzung Jana Landwehr (Dortmund), Anja Fischer (Ennetach) und Kerstin Schmid (Siegritz) ging die deutsche Staffel als Favorit an den Start. Dieser Favoritenrolle wurden die Deutschen eindrucksvoll gerecht, denn alle drei liefen in ihren Abschnitten Bestzeit. So konnte das Trio souverän die Goldmedaille ins Ziel bringen. Ein überraschender zweiter Platz der deutschen Juniorinnennationalmannschaft zeigt die derzeitige Vormachtstellung der deutschen Biathletinnen. Erst danach kamen die Mannschaften aus Italien, Großbritannien und Ungarn ins Ziel.

Am zweiten Tag der Veranstaltung konnten sich alle drei Sommerbiathletinnen aus der Goldstaffel souverän für das Finale am Nachmittag qualifizieren. Beim ersten Schießen blieben gleich fünf Athletinnen fehlerfrei, sodass es an der Spitze noch recht eng wurde. Im zweiten Schießen blieben nur Landwehr und Schmid fehlerfrei, die sich dann ein spannendes Rennen um den Sieg lieferten. Am Ende konnte Jana Landwehr mit einem knappen Vorsprung Gold gewinnen.

Neue Bestzeit für Fischer

Der Kampf um die Bronzemedaille war hart. Anja Fischer und zwei weitere Athletinnen hatten nur einen Fehler und lieferten sich einen erbitterten Kampf um den Platz auf dem Podium. Als Vierte verließ Anja Fischer den Schießstand und konnte auf den letzten 400 Metern ihre derzeit überragende Laufleistung unter Beweis stellen. Sie kam in neuer persönlicher Bestzeit von 5:05,60 Minuten als Dritte ins Ziel. Sie nahm der Italienerin Francesca Macali auf der Schlussrunde über fünf Sekunden ab und auch die Serbin Milana Simic konnte der Mengenerin nicht folgen. Im Ziel war Anja Fischer nach ihrer ersten Einzelmedaille in der Frauenklasse auf internationaler Ebene total erschöpft, aber überglücklich. Am Abend trafen sich dann alle Athleten zum großen Abschiedsfest auf dem Marktplatz in Auer.