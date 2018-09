Anja Fischer hat bei den deutschen Meisterschaften der Sommerbiathleten in Bayerisch Eisenstein vier Medaillen gewonnen. Im Arber Hohenzollern-Skistadion war der Schützenkreis Saulgau durch Anja Fischer und Simon Konieczny (beide Sgi Ennetach) und durch Karin Heinzler (SV Wolfartsweiler) vertreten. Für Anja Fischer war es bereits die neunte Teilnahme an deutschen Meisterschaften in dieser Sportart, während sich Karin Heinzler und Simon Konieczny zum ersten Mal qualifiziert hatten.

Für Anja Fischer begann das anstrengende Wochenende am Freitag mit dem Sprint in der Disziplin Kleinkaliber über drei Kilometer mit zwei Schießeinlagen. Bei leichtem Regen und wechselnden Windverhältnissen schossen die Starterinnen in der Frauenklasse viele Fehler. Auch die Mengenerin ließ im Liegendanschlag eine Scheibe und im Stehendanschlag gleich vier Scheiben stehen. Dies steckte sie jedoch gut weg und kämpfte auf der hügeligen Strecke um jede Sekunde. Im Ziel lagen nur zwei Läuferinnen vor Anja Fischer, die für sie selbst unerwartet Bronze gewann. Im Ziel lag sie eine Zehntelsekunde vor der Berlinerin Maike Stumpf. Nach vielen Medaillen im Jugend- und Juniorinnenbereich war dies gleichzeitig die erste Einzelmedaille der trainingsfleißigen Biathletin im Erwachsenenbereich. Beflügelt durch diesen Erfolg ging Anja Fischer am Nachmittag in ihrer Lieblingsdisziplin mit dem Luftgewehr im Sprint an den Start. Sie blieb in beiden Schießeinlagen fehlerfrei und musste sich im Ziel nur der überragenden Judith Wagner (Starzach) geschlagen geben. Da Anja Fischer in der gesamten Vorbereitung seit November von Verletzungen verschont geblieben war, hatte sie sich entschieden in beiden Disziplinen an den Start zu gehen.

Gespannt war das württembergische Lager auf den ersten Wettkampf von Karin Heinzler bei einer deutschen Meisterschaft. Im Sprint mit dem Luftgewehr lieferte sie ein tolles Rennen ab. Mit nur drei Schießfehlern landete sie bei ihrer Premiere auf dem 19. Platz. Dieses Ergebnis toppte sie im Massenstart am Samstag. In diesem Rennen müssen die Frauen eine Laufstrecke von fünf Kilometern zurücklegen und vier Schießeinlagen (zwei liegend, zwei stehend) absolvieren.

Liegend blieb Karin Heinzler fehlerfrei, stehend leistete sie sich nur zwei Fehler. Dank der hervorragenden Schießleistung wurde Karin Heinzler ausgezeichnete Zwölfte und lag nach dem Rennen völlig erschöpft im Zielraum, ehe sie ihre Freude zeigen konnte.

Anja Fischer war am Samstag im Massenstart, nach den zwei kräftezehrenden Rennen am Freitag, nicht mehr so leichtfüßig unterwegs. Doch mit nur zwei Schießfehlern bei 20 Schuss wurde sie Fünfte.

Bei den Männern hatte sich Simon Konieczny (Sgi Ennetach) für den Massenstart qualifiziert. Die Nervosität vor dem ersten DM-Start legte sich nach dem Start schnell, denn der sehr starke Läufer fühlte sich auf den fünf Runden mit jeweils vier bissigen Anstiegen sehr wohl. Mit sechs Fehlern lieferte Simon Konieczny für seine noch junge Biathlonkarriere ein gutes Schießergebnis ab und landete auf dem 26. Platz.

Zwei Staffelstarts, zwei Medaillen

Da Anja Fischer für die Kleinkaliber- (KK) und die Luftgewehrstaffel nominiert worden war, hatte sie am Sonntag nochmals ein straffes Programm vor sich. Als Startläuferin bei der KK-Staffel hielt sie vom Start weg das Tempo sehr hoch. Da sie sich beim zweiten Schießen aber drei Fehler leistete, musste sie dreimal in die Strafrunde und übergab als Vierte. Diese Position verteidigte Lia Nonnenmacher (Gosheim), die routinierte Judith Wagner schnappte sich die hessische Staffel und sicherte der Mannschaft Württemberg Bronze. In der abschließenden Luftgewehrstaffel ging Anja Fischer erneut als Startläuferin ins Rennen. Durch ein fehlerfreies Schießen ohne Nachlader schickte sie Karen Rödel (Ulm) mit knapp 25 Sekunden Vorsprung auf die Strecke. Staffel-Neuling Rödel hatte vor allem beim Stehendanschlag Probleme, Württemberg verlor Plätze. Doch Judith Wagner machte auf der Schlussrunde wieder Boden gut und lief auf den Silberrang hinter Bayern. Somit durfte Anja Fischer zum vierten Mal aufs Podest steigen, als jüngste Medaillengewinnerin dieser Meisterschaften. Wichtiger Baustein für diesen Erfolg war das verstärkte Training im Schießstand. Bei 40 Wettkampfschüssen landete sie in der Disziplin Luftgewehr 38 Treffer. Das beste Ergebnis aller Athletinnen.

Simon Konieczny sammelte in der Staffel Württemberg III weitere Wettkampferfahrung und wird sich durch gezieltes Training in den nächsten Monaten, ebenso wie Karin Heinzler, weiter an die deutsche Spitzen herantasten.