Bei den deutschen Meisterschaften der Sommerbiathleten in der Disziplin Luftgewehr in Schmallenberg im Hochsauerland hat Anja Fischer ihre 30. Medaille bei deutschen Titelkämpfen geholt. Neben Anja Fischer starteten mit Simon Konieczny und Stefan Moß von der SGi Ennetach und Karin Heinzler vom SV Wolfartsweiler weitere Athleten aus dem Schützenkreis Saulgau bei den nationalen Titelkämpfen.

Die Staffelwettbewerbe, die traditionell immer zum Abschluss am Sonntag ausgetragen wurden, fanden in diesem Jahr bereits am Freitag statt. Bei den Frauen wurde Anja Fischer als Schlussläuferin aufgestellt. Startläuferin Madlen Guggenmos lieferte ein tolles Rennen und übergab an zweiter Stelle an Vanessa Kluge aus Weiden. Kluge arbeitete am Schießstand gut, musste auf der Strecke aber zwei Läuferinnen vorbeiziehen lassen. Anja Fischer ging als Schlussläuferin durch schnelles Schießen und ein hohes Anfangstempo großes Risiko. Am Schießstand konnte sie mit den Nachladern eine Strafrunde verhindern und zeitig eine Läuferin überholen. Auf der langen Zielgeraden lief sie bis auf eine Sekunde an den Silberplatz heran, doch die Bronzemedaille ist für die neu zusammengestellte Staffel ein großer Erfolg.

Massenstart: Schieß-Probleme

Auch bei den Männern konnte die Staffel Württemberg die Bronzemedaille gewinnen. In der Staffel Württemberg II standen mit Simon Konieczny und Stefan Moß gleich zwei Ennetacher Starter. Zusammen mit Sebastian Fahnenstich aus Weiden konnten sie sich über einen guten 13. Platz freuen. Karin Heinzler aus Wolfartsweiler startete in einer Mixed-Staffel und landete auf dem 23. Platz.

Im Massenstart auf den langen Distanzen, über fünf Kilometer bei den Frauen und sechs Kilometern bei den Männern, mit jeweils vier Schießeinlagen, hatten alle Starter aus dem Schützenkreis Probleme am Schießstand. Im Endklassement reihte sich bei den Frauen Anja Fischer auf Platz sechs und Karin Heinzler auf Platz 21 ein sowie bei den Männern Simon Konieczny auf Platz 29 und Stefan Moß auf Platz 33.

Der Sprint am Sonntag war für die Sommerbiathleten nach einer sehr langen Saison der letzte Saisonhöhepunkt. Anja Fischer glänzte mit einem fehlerfreien Schießen und konnte hinter ihren Dauerrivalen Landwehr und Schmidt mit einer Bronzemedaille ihre bisher erfolgreichste Saison in der Frauenklasse beenden. Für den Bahnläufer Stefen Moß war die sehr hügelige Strecke in Schmallenberg eine große Herausforderung. Mit drei Schießfehlern beendete er das Rennen in einem sehr starken Feld auf Platz 27. Simon Konieczny leistete sich sieben Fehler, konnte sich aber mit einer sehr guten Laufleistung auf den 31. Platz verbessern.