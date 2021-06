Anja Fischer holt zum Auftakt Doppelgold

Nach der Corona-Zwangspause hat Anja Fischer (Schützengilde Ennetach) aus Mengen am vergangenen Wochenende bei den Landesmeisterschaften im Sommerbiathlon mit dem Kleinkaliber am Biathlonzentrum Dornstadt endlich wieder nationale Wettkampfluft schnuppern dürfen. Und sie feierte ein Wochenende nach Maß und gewann sowohl im Sprint wie auch im Einzel die Goldmedaille. Auf der weitläufigen Anlage war es kein Problem Abstand zu halten, zumal alle Sportler sehr diszipliniert mit Abständen und Maskenpflicht umgegangen sind.

Im Sprint mussten die Frauen drei Kilometer zurücklegen und dabei nach dem ersten Kilometer liegend und nach dem zweiten Kilometer stehend die Klappen in einer Entfernung von 50 Metern treffen. Bei Anja Fischer von der Schützengilde Ennetach blieben im Liegendanschlag zwei Klappen und stehend drei Klappen stehen.

Somit musste sie insgesamt fünfmal in die 70 Meter lange Strafrunde. Da aber keine Konkurrentin weniger Fehler schoss, konnte sie sich mit gewohnt guter Laufleistung den Landesmeistertitel vor Jana Drössel aus Gosheim sichern.

Da coronabedingt kein Massenstart stattfinden konnte, wurde als zweite Disziplin ein Einzel ausgetragen. In dieser längsten Disziplin mussten die Teilnehmerinnen insgesamt sechs Kilometer zurücklegen und jeweils nach 1,2 km abwechselnd liegend - stehend - liegend - stehend die Scheiben treffen.

In dieser Disziplin müssen die Athleten bei einem Fehler keine Strafrunde absolvieren, sondern sie erhalten eine Strafzeit von 30 Sekunden pro Fehlschuss. Deshalb setzte Anja Fischer bei diesem Wettkampf den Schwerpunkt auf eine konzentrierte Arbeit am Schießstand. Mit dieser Taktik gelang Anja Fischer ein überragender Wettkampf. Mit 17 Treffern bei 20 Schüssen hatte sie an diesem Tag zusammen mit der Juniorenweltmeisterin Madlen Guggenmos aus Ulm das beste Schießergebnis aller Teilnehmer.

Mit einer Endzeit von 26:31,7 Minuten, inklusive 90 Sekunden Strafzeit, hatte Anja Fischer vor der Zweitplatzierten Jana Landwehr über zwei Minuten Vorsprung. Auf die drittplatzierte Jana Drössel waren es sogar über fünf Minuten.

Die Landesmeisterschaften im Target Sprint und im Sommerbiathlon mit dem Luftgewehr finden in drei Wochen in Weiden statt. Wenn alles nach Plan läuft, starten in Weiden zehn Sommerbiathleten von der Schützengilde Ennetach.