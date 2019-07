Anja Fischer holt die erste Einzelmedaille

Target Sprint auf höchstem Niveau haben die Zuschauer am vergangenen Wochenende in der Innenstadt von Suhl/Thüringen gesehen. Auf der Sportanlage neben dem Suhler Congress-Zentrum sind die Deutschen Meisterschaften ausgetragen worden. Parallel dazu war Suhl auch zweite Station der ISSF-World-Tour im Target Sprint. Anja Fischer gewann bei den deutschen Titelkämpfen mit Bronze ihre erste Medaille in der Frauenklasse. Mit der Staffel Württembergs belegte sie bei der DM Rang vier, wie auch im Einzelrennen der World Tour. In der Staffel der World Tour gab es Bronze mit dem deutschen Trio.

Für die Kaderathleten war es stressig, denn sie mussten sowohl in den nationalen Rennen im Kampf um die Medaillen bei den deutschen Meisterschaften als auch bei den internationalen Rennen an den Start gehen. Bei den nationalen Rennen, ging es auch um die Startplätze für die dritte und letzte Station der ISSF-World-Tour vom 22. bis 25. August in Bristol (Großbritannien). So musste auch Bundeskaderathletin Anja Fischer (SGi Ennetach) am Wochenende sechsmal ran, zwölf Schießeinlagen absolvieren und 18-mal in höchstem Tempo die 400-Meter-Strecke um den Suhler See zurücklegen.

Eine erste Hiobsbotschaft für die Athleten aus dem Kreis gab es bereits am Freitag: Die eigentlich für die DM qualifizierte Karin Heinzler (SV Wolfartsweiler) musste verletzungsbedingt ihren Start absagen. Anja Fischer lief in ihrem Vorlauf kontrolliert an der Spitze mit und erreichte mit der sechsten Zeit aller Vorläufe problemlos das Finale der zwölf Schnellsten. In diesem setzte sich nach dem ersten Schießen - wie erwartet - Jana Landwehr und Kerstin Schmidt etwas ab. Anja Fischer nahm in einer Vierergruppe die Verfolgung auf. Als sich beim zweiten Schießen die beiden Führenden schon auf die Schlussrunde machten, setzte wasserfallartiger Regen ein, der Wind blies extrem an der Schießanlage. Alle Athleten machten viele Fehler. Melanie Eccarius (Frankenhain) verließ den Schießstand einige Sekunden vor Anja Fischer, doch mit einer starken Schlussrunde konnte die starke Läuferin aus Mengen die Thüringerin überholen und lag - klatschnass, aber überglücklich - im Zielraum. Nach zwei fünften Plätzen in den vergangenen beiden Jahren, war dies für Anja Fischer im Target Sprint mit Bronze die erste Einzelmedaille in der Frauenklasse bei einer DM.

Auch Gerd Miller (SV Wolfartsweiler) hatte sich über die Landesmeisterschaften für Suhl qualifiziert. Nach einem schwächeren ersten Schießen klappte es beim zweiten Mal besser, was ihn zu einer sehr schnellen Schlussrunde trieb, doch der 19. Platz reichte nicht zum Einzug ins Finale. Nächstes Jahr startet er in der Altersklasse Männer II.

Deutsche Starter dominieren

Vor dem Rennen der ISSF World Tour am Samstag waren Athleten, Trainer und Zuschauer gespannt. Bei den Frauen qualifizierten sich alle Favoritinnen für das Finale, in dem Athletinnen aus Italien, Großbritannien, Ungarn, Serbien und Deutschland standen, auch Anja Fischer, die sich mit der sechsten Vorlaufzeit für den Endkampf qualifiziert hatte. Die derzeit weltbesten Frauen, Kerstin Schmidt und Jana Landwehr, dominierten das Finale. Am Ende hatte dieses Mal, im Gegensatz zum Vortag bei der DM, Jana Landwehr die Nase vorne.

Vom zweiten Schießen weg lieferten sich Anja Fischer und die Britin Rachel McManus um den Suhler Stadtsee ein dramatisches Rennen. Nachdem sie Tabea Torba (Lindlar) schnell überholt hatten, hätten sie beinahe die zweite Kerstin Schmidt noch eingeholt. In einem spannenden Zieleinlauf sicherte sich McManus in der Zeit von 5:06,98 Minuten Rang drei vor Anja Fischer mit 5:08,17 Minuten, die Rang vier belegte.

In den Mixed-Staffeln am Sonntag (eine Frau, zwei Männer) lief Anja Fischer bei den deutschen Meisterschaften als Startläuferin der Württemberger Mannschaft mit 5:09,6 Minuten erneut ein starkes Rennen. Auch der zweite Württemberger überzeugte und als der Schlussläufer beim letzten Schießen, in Führung liegend, die ersten vier Scheiben traf, schien Gold greifbar.

Doch leider fiel die letzte Scheibe erst mit dem siebten Schuss, sodass am Schießstand die Mannschaften aus Thüringen, Bayern und dem Rheinland an den Württembergern vorbeizogen. Am Ende blieb für Fischer und Co. nur der enttäuschende vierte Platz.

Den Abschluss der Großveranstaltung bildeten am Sonntagnachmittag die internationalen Mixed-Staffeln . Mit 5:11,7 Minuten lief Anja Fischer auch im sechsten Rennen nochmals eine sehr starke Zeit und konnte zusammen mit Marco Müller (Steinwenden) und Florian Schmid (Renholding) mit der deutschen Staffel die Bronzemedaille gewinnen. Jetzt hofft Anja Fischer auf eine Nominierung für den Nationalkader für die Wettkämpfe in Bristol/Großbritannien.