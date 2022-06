Anja Fischer gewinnt in Auer Silber

Sommerbiathletin Anja Fischer hat beim Target Sprint World Cup in Auer/Südtirol den zweiten Platz belegt. Nachdem Fischer vor zwei Wochen in Lindlar erstmals einen Target Sprint unter fünf Minuten absolviert hatte, erzielte sie auf der dritten Station der Target Sprint World Tour in Auer gleich zweimal persönliche Bestleistungen. Im ersten Wertungslauf kam sie nach 4:49,2 Minuten ins Ziel. Diese neue Bestmarke hatte aber nur drei Stunden Bestand, denn mit nur einem Schießfehler im zweiten Wertungslauf war sie nochmals 4,7 Sekunden schneller und hat nun 4:44,5 Minuten als Bestzeit zu Buche stehen. Der Sieg ging wieder mal an Kerstin Schmid aus der Oberpfalz, die zwei Sekunden schneller war als Anja Fischer. Nach Gold in Kairo, Bronze in Dingolfing und Silber in Auer, konnte die Sommerbiathletin der Sgi Ennetach den Medaillensatz auf der World Tour vervollständigen. Vom 16. bis 18. Juni geht es nun in die Schweiz nach Luzern zur vierten Station der Tour.