Angler informieren sich über Trends, Köder und Ruten

Bad Saulgau wird am Samstag, 3. Februar, abermals Anziehungspunkt für Sportangler aus Süddeutschland und dem benachbarten Ausland sein. Von 9 bis 17 Uhr öffnet die Süddeutsche Karpfen- und Wallermesse im Stadtforum. Trotz der Beeinträchtigungen der Messe durch den Gasalarm im vergangenen Jahr scheint das Interesse ungebrochen. Von weiteren neuen Anmeldungen von Händlern berichtet Messeorganisator Stefan Schädler.

„Es werden einige der größten Händler Deutschlands dabei sein. Der größte Händler Österreichs reist extra aus Villach nach Bad Saulgau an“, freut sich Stefan Schädler. Da war bei der Messeplanung Geschick gefragt, um den vielen Interessenten einen Platz im Messebereich zuweisen zu können. Schädler: „Wir mussten den Hallenplan mehrmals ändern. Jeder Quadratmeter ist ausgenutzt.“ Große Spuren scheinen die Einschränkungen der Messe im vergangenen Jahr nicht hinterlassen zu haben. Durch ein Leck in einer Gasleitung in der Nähe des Schülerforschungszentrums war 2017 am Tag der Messe auch um das benachbarte Stadtforum Gasalarm ausgelöst worden. Die Messe konnte zwar fortgeführt werden, Einschränkungen bei der Zufahrt zur Messe waren aber unumgänglich.

In diesem Jahr hofft Stefan Schäder auf einen ruhigeren Verlauf. Sportangler haben nicht nur die Möglichkeit, sich an den Ständen der Händler über Trends zu informieren und sich mit Futter, Ködern, Ruten und sonstigen Anglergeräten und Zubehör einzudecken. Doch auch dem Austausch unter den Sportanglern gibt der Messorganisator großen Raum. Stefan Schädler hat erfahrende Angler für Vorträge gewinnen können, die ihr Wissen an die Messebesucher weitergeben.

Joachim Kronenwetter wird ab 11 Uhr über den optimalen Einsatz eines Echolots beim Angeln referieren. Markus Tölk nimmt sich ab 13 Uhr das Thema Uferangeln vor. Er geht der Frage nach, weshalb es sinnvoll ist, auch am Ufer Fischer immer auf Distanz zu fangen. Dabei wird er Tipps für die besten Montagen und die richtige Vorgehensweise geben. Benjamin Grüner spricht ab 15 Uhr über das Thema Vertikalangeln, eine Form des Angelns, die in der Regel von einem Boot aus praktiziert wird. Chris Ackermann zeigt zum Abschluss ab 16.30 Uhr in einer Oldschool-Show, wie vor zehn Jahren und noch früher geangelt wurde.

Süddeutsche Karpfen- und Wallermesse am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 17 Uhr im Stadtforum in Bad Saulgau. Der Eintritt kostet neun Euro, Frauen und Jugendliche zahlen sechs Euro. Die SZ verlost Karten für die Messe. Wer heute, Freitag, zwischen 11 und 11.15 Uhr unter der Nummer 07581/205 16 anruft, hat die Chance eine von zehn Eintrittskarten zu gewinnen. Wie immer gilt: Wer zuerst kommt mahlt zuerst. Weiter Infos auch unter www.oh-fisching.de.