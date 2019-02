Anfragen zum Ruhewald mehren sich

Die Planung für den geplanten Ruhewald bei Wilfertsweiler wird konkret. Mit einem Waldstück zwischen Wilfertsweiler und Hundsrücken steht nun definitiv ein Standort fest. Im Entwurf des Haushaltsplans sind für den Ruhewald in diesem Jahr insgesamt 62 500 Euro vorgesehen. Der Stadtverwaltung ist klar, dass es einen Bedarf an Ruheplätzen für diesen Wald gibt. Anfragen über diese neuen Möglichkeiten der Bestattung in Bad Saulgau gibt es bereits.

„Viele fragen nach dem Ablauf und den Möglichkeiten in einem Ruhewald“, sagt Thomas Schäfers, Sprecher der Stadtverwaltung Bad Saulgau. Zur herkömmlichen Bestattung auf dem Friedhof gibt es beim Ruhewald Unterschiede. So sind nach den bisherigen Vorstellungen von Gemeinderat und Stadtverwaltung verschiedene Arten von Ruhebäumen geplant. Ob man sich für einen Familienbaum, einen Wahlruhebaum oder einen Gemeinschaftsbaum entscheidet, ist nicht zuletzt eine Frage der persönlichen Verhältnisse und der Kosten. Wahlruhebäume und Familienbäume werden zu Lebzeiten ausgesucht.

Die Planungen kommen voran. „Eine grobe Einteilung gibt es schon“, sagt Schäfers. Grobplanungen wie sich der Ruhewald entwickeln und welche Bauabschnitte nacheinander folgen sollen, liegen ebenfalls in der Schublade. In einer der nächsten Sitzungen wird sich laut Schäfers der Gemeinderat nochmals mit dem Projekt beschäftigen.

Das Waldstück bei Wilfertsweiler kam als Standort zum Zug, nachdem der Wald zwischen Bad Saulgau und Hochberg für diesen Zweck ausgeschieden war. Die ursprünglich für den Bestattungswald vorgesehene Fläche ist als Entwicklungsfläche für den Kiesabbau vorgesehen.

Geldmittel stehen bereit

62 500 Euro sind in diesem Jahr für die Einrichtung des Ruhewaldes vorgesehen. 57 500 Euro davon stehen als Investitionen im Entwurf im Finanzplan für dieses Jahr. Für den Andachts- und Parkplatz, für Wegebau und Vermessung, Bodengutachten und Informationstafeln sind dort Mittel aufgeführt. Man werde vieles mit Kies befestigen und wolle Wege Andachtsplatz und Zufahrten nicht asphaltieren, so Thomas Schäfers. Vier Bauabschnitte sind vorgesehen, im Endausbau soll der Wald eine Fläche von über 21 Hektar umfassen. Eine Baugenehmigung ist laut Schäfers lediglich für die Befestigungen auf dem Parkplatz und den Andachtsplatz notwendig. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Bauarbeiten zügig ausgeführt werden könnten. Parallel zur baulichen Entwicklung soll die Stadt auch Fragen des Marketing klären und die Bürger über die neue alternative Angebot informieren würden. „Dafür werden wir sicher auch einiges Geld in die Hand nehmen“, so Schäfers.

Mitte 2019 sollen die Vorarbeiten für den Bestattungswald abgeschlossen sein, hatte Bürgermeisterin Doris Schröter in ihrer Neujahrsansprache angekündigt. In den Monaten danach, so rechnet Thomas Schäfers, wäre die neue Bestattungsform dann erstmals auch auf Bad Saulgauer Gemarkung möglich. Die Stadtverwaltung möchte das Projekt zügig umsetzen. Schließlich ist das Interesse offenbar beachtlich.