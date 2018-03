Die Gruppen der 48. Auflage des Internationalen Jugendfußballturniers um den Yokohama-Cup in Ostrach werden am Sonntag ausgelost. Turnierdirektor Andreas Barth wird die Auslosung um 14 Uhr, im Rahmen des Herbert-Barth-Jugendturniers in der Sporthalle der Frank-Schule leiten. Das Turnier wird an Pfingsten (18. bis 21. Mai) erstmals als U17-Turnier ausgetragen.