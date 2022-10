Am Sonntag limitierte Briefmarken kaufen und stempeln lassen

Briefmarkensammler aufgepasst: Am Samstag, 15. Oktober, ab 12 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 16. Oktober, ab 13 Uhr können die Sonderbriefmarken zu 400 Jahre Post in Bad Saulgau im Stadtmuseum erworben werden. Der 4er-Block im Format DIN A 5 wird zum Preis von 8,50 Euro verkauft. Die Besonderheit ist, dass dieses Format nur in einer Auflage von 100 Stück erstellt wurde und auch nicht nachgedruckt wird. Nur am Sonntag ab 14 Uhr werden die Vierer - Blocks als Ersttagsauflage auch abgestempelt. Foto: Stadtmuseum