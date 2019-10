Altshausen: Starkes Auswärtsteam kommt

Drei Teams in der Liga haben schon mehr als 30 Tore erzielt. Vorne liegt die TSG Ehingen (35), vor Neufra (33) und Riedlingen (31). Am wenigsten Treffer hat Altshausen (7) erzielt. Die meisten Bälle aus dem Netz fischen mussten die Akteure der SG Hettingen/Inneringen (39). Die beste Defensive der Liga stellt der TSV Riedlingen mit nur sechs Gegentoren. Ohne Niederlage in der Liga ist nach zehn Spieltagen nur noch der TSV Riedlingen.

SG Altheim - SG Hettingen/Inneringen (Sa., 15 Uhr). - Das Abstiegsderby in Altheim. Der Tabellenvorletzte empfängt den Letzten. Allerdings hat die SG Altheim ihre Negativserie am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Sieg beim FV Altheim beendet. Nun will die SGA nachlegen. Die Gäste haben erst vier Zähler auf der Habenseite. Im Oktober 2018, beim bislang letzten Aufeinandertreffen gab es ein Remis (1:1). Ein ähnliches Ergebnis würde keinem Team nutzen. Verliert der Gast, ist der Anschluss an das untere Tabellenende erst einmal fünf Punkte weg.

SV Langenenslingen - FV Altheim (Sa., 16 Uhr). - Aufsteiger gegen Absteiger. Derbyzeit in Langenenslingen. Die Punktedifferenz der Tabellennachbarn liegt aber nur bei zwei Zählern. Der Verlierer dieser Partie rutscht in die Abstiegszone. Beim bislang letzten Vergleich siegte der SVL daheim mit 4:2. Die Gäste hoffen auf Treffer von Florian Geiselhart, der schon sechsmal einnetzte.

TSV Riedlingen - FC Krauchenwies/Hausen a.A. (Sa., 17 Uhr). - Der Spitzenreiter erzielte erstmals in dieser Saison keinen Treffer und kam über ein torloses Remis in Hohentengen nicht hinaus. Und auch im Pokal gab es eine Niederlage gegen Öpfingen. Gegen den Tabellen-14. soll die Tormaschinerie wieder ins Rollen kommen. Die Defensive des TSV steht derweil. Erst sechs Gegentreffer gab es in neun Spielen. Der Gast hat schon 32 Treffer kassiert und stellt die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Im Juni 2019 spielte der FCK remis in Riedlingen (2:2).

FV Neufra/D. - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (So., 15 Uhr). - Zwei Spiele, zwei Siege, 10:1 Tore. Der FVN ist auf einem guten Weg. Gemeinsam mit der TSG Ehingen ist der FVN Zweiter. Mit der Köhler-Elf kommt ein Team an die Donau, das zuletzt eine bittere Niederlage verdauen musste. Waren es zuvor in neun Spielen sieben Gegentore, klingelte es gegen Ehingen gleich sechsmal (2:6). In der vergangenen Saison siegte der Gastgeber knapp mit 3:2. Die Gäste sind auf Wiedergutmachung aus.

FV Altshausen - SV Hohentengen (So., 15 Uhr). - Der Gastgeber hat Abstiegsängste, der Gast sitzt auf einem sicheren, einstelligen Tabellenplatz. Mit nur sieben Toren in neun Spielen wird deutlich, woran es bei den Altshausenern hapert. Es fehlt der Torjäger. Drei Treffer hat Matthias Schluck erzielt und ist damit der beste Schütze des FVA. Die Gäste haben aus den jüngsten fünf Partien acht Punkte geholt und wollen aus Altshausen einen Dreier mitnehmen. Als aktuell viertbestes Auswärtsteam der Liga ist das kein aussichtsloses Unterfangen.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen - TSG Ehingen (So., 15 Uhr). - Beide Mannschaften überzeugten am vergangenen Wochenende. Für das Derby ist alles gerichtet. Die TSG hat mittlerweile die meisten Treffer in der Liga erzielt. 35 Treffer bedeuten 3,5 Tore pro Spiel. Aus den jüngsten drei Partien in Rottenacker holte die TSG neun Punkte (4:0, 3:0, 3:0) und ließ keinen Gegentreffer zu. Der Gastgeber wartet immer noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison.

SV Bad Buchau - SG Öpfingen (So., 15 Uhr). - Beide Teams patzten am vergangenen Spieltag und erzielten auch keinen Treffer. In der aktuellen Tabelle hat der Aufsteiger zwei Punkte mehr auf der Habenseite als der SV Bad Buchau. Gelingt den Platzherren der fünfte Saisonsieg, kann die Hörtkorn-Elf die SG Öpfingen sogar überholen. Gerne denkt der Gastgeber an die Partien im August 2012 (5:0) und im April 2010 (6:0) zurück. Vielleicht gelingt wieder ein Kantersieg?

SV Uttenweiler - Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr). - Der Tabellenfünfte empfängt den Achten. In der Offensive scheinen die Kontrahenten gleichwertig zu sein. In der Defensive hat der Gastgeber ein klares Plus. Die Sportfreunde kassierten in neun Spielen schon 25 Treffer. Im vergangenen Jahr siegte der SV Uttenweiler daheim klar mit 3:0.