Altshausen spürt Derbysieger-Rückenwind

Noch vier Spieltage stehen an, dann steht der „Meister“ der ersten Saisonhälfte spätestens fest. Die besten Karten hat der aktuelle Spitzenreiter, der SV Uttenweiler. Das Spitzenspiel gegen Bad Schussenried endete torlos, sodass der Vorsprung weiter drei Punkte beträgt. Am Tabellenende sind vier Klubs stark gefährdet. Rottenacker (9), Sigmaringen (8), Altheim (7), Laiz (5). Sie müssen punkten. Der Spieltag beginnt bereits am Samstag mit der Partie der SGM Blönried/Ebersbach bei der TSG Ehingen und wird zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt fortgesetzt. Die Partie des SV Sigmaringen gegen den TSV Riedlingen ist ab Sonntag, 11 Uhr, was für Freunde des gepflegten Frühschoppens. Den Rest des Spieltags gibt es zur „normalen“ Zeit.

TSG Ehingen – SGM Blönried/SV Ebersbach (Sa., 17 Uhr). - Aus den jüngsten fünf Spielen holte die TSG zwei Siege und drei Remis. Gegen den Aufsteiger soll es mit dem ersten Heimsieg klappen. Aktuell steht der Tabellendritte in der Heimbilanz auf Rang 15. Die Gäste sind mit fünf Saisonsiegen Siebenter. Auswärts konnte die SGM erst einmal siegen. Es sieht also alles nach einem Erfolg für die Heimelf aus.

SV Sigmaringen – TSV Riedlingen (So., 11 Uhr). - Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen haben den SV Sigmaringen auf Rang 14 nach vorne gebracht. Gegen den Aufsteiger muss nun ein weiterer Dreier her. Die Gäste sind leicht angeschlagen. Aus den vergangenen vier Begegnungen gab es keinen Sieg, aber drei Niederlagen und ein Remis. Gelingt der Heimelf der dritte Saisonsieg, dann ist der Kontakt ans untere Mittelfeld hergestellt. Mit der Verlegung auf 11 Uhr geht der SV Sigmaringen einem Parallelspiel mit dem SPV Türk Gücü aus dem Weg.

FV Neufra – SG Hettingen/Inn. (So., 15 Uhr). - Drei Punkte liegen die Kontrahenten auseinander. Die Platzherren sind mit dem bisherigen Verlauf der Saison nicht zufrieden. Rang sechs, elf Punkte Rückstand auf Platz eins. Das hatten sich Selg, Brutschin und Co. anders vorgestellt. Der Aufsteiger spielt ein gute Runde und steht mit 15 Zählern auf einem einstelligen Tabellenplatz. In Pflichtspielen konnten die Gäste noch nicht in Neufra siegen. Zwei Niederlagen und zwei Remis sind die eher dürftige Bilanz.

FV Altshausen – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr). - Zwischen den Tabellennachbarn (beide 13 Punkte) geht es um einen einstelligen Tabellenplatz. Der FV Altshausen hat aus der vergangenen Saison (0:8-Heimniederlage gegen Hundersingen) einiges gutzumachen. Die Gäste sind seit vier Spieltagen unbesiegt. Der FV Altshausen hat den Derbysieg im Rücken und peilt den zweiten Heimdreier an.

SV Hohentengen – TSG Rottenacker (So., 15 Uhr). - Trotz zweier Pleiten in Folge steht der SV Hohentengen noch auf einem guten vierten Platz. Gegen den Tabellen-13. peilt die Göge-Elf den siebten Saisonsieg an. Die Gäste sind verunsichert. Aus den vergangenen fünf Spielen gab es vier Niederlagen und nur einen Sieg. Die jüngsten drei Begegnungen in der Göge endeten für die TSG mit einem Sieg und zwei Unentschieden.

FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen a.A. (So., 15 Uhr). - Im Spitzenspiel gegen Uttenweiler erzielten die Violetten keinen Treffer, das Spiel endete torlos. Gegen den Tabellenzwölften will die beste Offensive der Liga nun den 30. Saisontreffer erzielen. Klappt es mit dem neunten Saisonsieg, ist die Herbstmeisterschaft noch nicht abgeschrieben. Die Gäste haben im vergangenen Jahr drei Punkte beim 2:0-Sieg aus Schussenried mitgenommen.

FC Laiz – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr). - Eine wohl unlösbare Heimaufgabe für den Tabellenletzten. Mit 29 Gegentreffern stellt der FC Laiz - gemeinsam mit Hundersingen - die schlechteste Defensive der Liga. Vielleicht bietet sich ja nach der Partie die Gelegenheit, sich darüber zu unterhalten wie man besser Tore verhindert. Der SV Uttenweiler hat in elf Spielen gerade mal zwei Treffer kassiert. Gerne denkt Laiz noch an den März 2015 zurück. Damals siegten die Grün-Weißen mit 2:1.

SG Altheim – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr). - Der Tabellenvorletzte empfängt den Fünften. Für die SG Altheim wird es langsam eng. Der letzte Sieg liegt lange zurück, datiert vom 5. Spieltag beim 4:3 gegen Laiz. Zuletzt gab es zwar zwei Unnetschieden, aber aus dem Keller kommt die Mannschaft so nicht weg. Die Gäste fahren gerne nach Altheim: zwei Spiele, zwei Siege (4:0, 2:1). Am Sonntag will der SV Bad Buchau den sechsten Saisonsieg sichern und die 30-Toremarke (bisher 29) überschreiten.