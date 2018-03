Altshausen siegt in Reutlingen

Die Tischtennisfreunde Altshausen haben ihr Gastspiel beim SSV Reutlingen am vergangenen Wochenende mit 9:6 gewonnen und halten sich damit in der Spitzengruppe der Tischtennis-Verbandsliga. Dabei erwischten die Altshausener allerdings keinen guten Start. In den Eingangsdoppeln konnten nur Petr Ocko und Petr Novotny punkten. Sie besiegten Moritz Sefried und Thomas Sefried in drei Sätzen, jedoch waren alle drei Durchgänge (12:10; 11:9; 11:7) umkämpft. Dagegen unterlagen Frantisel Blanar/Christian Narr (0:3 gegen Dietmar Palmi/Michael López Köbke) und Damian Zech/Gabor Toth (2:3 gegen Michel Renz/Andreas Bieg), sodass es nach den Doppeln 2:1 für den SSV Reutlingen stand. In den Einzeln erhöhte zunächst WM- und EM-Teilnehmer (für Österreich) Dietmar Palmi mit einem 3:1-Sieg gegen Frantisek Blanar auf 3:1 für den SSV Reutlingen. Doch dann punkteten Petr Ocko (3:1 gegen Moritz Sefried), Gabor Toth (3:2 gegen Thomas Sefried), Damian Zech (3:0 gegen Michael Renz) und Petr Novotny (3:0 gegen Andreas Bieg) und drehten die Partie zum 5:3-Zwischenstand für die TTF Altshausen. Im letzten Einzel des ersten Durchgans punktete Reutlingens Nummer sechs, López Köbke, mit einem 3:2-Erfolg gegen Altshausens Nummer fünf Christian Narr und verkürzte auf 4:5 aus Sicht des SSV Reutlingen. Im Spitzeneinzel rang anschließend Petr Ocko den Alt-Internationalen Dietmar Palmi in fünf Sätzen nieder (11:7; 7:11; 11:8; 10:12; 11:9) und erhöhte auf 6:4 für die Gäste. Dann brachte Moritz Sefried sein Team gegen den an diesem Tag glücklosen Frantisek Blanar wieder heran und besiegte Altshausens Nummer zwei in fünf Sätzen, obwohl Blanar schon mit 2:1 Sätzen geführt hatte (7:11; 11:9; 4:11; 12:10; 11:9). Auch im mittleren Paarkreuz teilten sich Reutlingen und Altshausen die Punkte. Zwar besiegte Damian Zech zunächst Thomas Sefried in drei Sätzen, doch dann unterlag Gabor Toth seinem Reutlinger Gegner Michael Renz in vier Durchgängen. Beim Stand von 7:6 für Altshausen übernahmen jedoch Christian Narr und Petr Novotny die Verantwortung. Beide mussten dabei über fünf Sätze gehen. Narr besiegte Andreas Bieg, Petr Novotny zwang Michael López Köbke in die Knie.