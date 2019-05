Altshausen siegt - die Konkurrenz auch

So einen richtigen Gewinner des 27. Spieltags gibt es eigentlich nicht. Von den Teams an der Spitze punktete nur die TSG Ehingen beim 2:2 in Blönried/Ebersbach, doch wesentlichen Boden gut gemacht hat die TSG dadurch auch nicht. In der hinteren Tabellenhälfte siegte zwar der FV Altshausen mit 6:0 in Hundersingen, da aber auch die SG Altheim, der FC Krauchenwies/Hausen siegten und Blönried/Ebersbach wenigstens einen Punkt einfuhr, veränderte sich in dieser Region auch nicht viel. Im Gegenteil: Durch einen überraschenden 3:2-Sieg des FC Laiz in Uttenweiler rückte der FC Laiz mit dem zweiten Sieg in Folge den Vorderleuten näher auf die Pelle. Drei Spieltage vor dem Ende hat Laiz sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Abgestiegen ist dagegen der SV Sigmaringen, der in Riedlingen nicht antrat.

FC Krauchenwies - FV Bad Schussenried 2:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Patrick Vogler (22. /80.). - BV: Marius Frank (FCK) pariert Strafstoß (55.). - Z.:250. - Die Gäste aus Bad Schussenried versuchten schon früh die Begegnung an sich zu reißen, fanden allerdings gegen die defensivstarken Gastgeber kaum ein Durchkommen. Stattdessen ging der Underdog sogar in Führung, als Patrick Vogler mit einer gezielten Direktabnahme zum 1:0 traf (22.). Im weiteren Spielverlauf war der Tabellenprimus zwar optisch überlegen, konnte jedoch kaum Kapital aus seinen Offensivbemühungen schlagen. Der FC Krauchenwies bot eine laufintensive und kämpferische Kraftleistung dar und wies den Tabellenführer so in seine Schranken. In der Schlussphase besiegelte der FCK-Torjäger Vogler den Heimsieg für den FCK. „Bad Schussenried hatte zwar mehr Spielanteile, hatte jedoch Probleme mit der Chancenverwertung. Durch unsere volle Einsatzbereitschaft stehen wir am Schluss als glückliche Sieger da“, berichtete der FCK- Vorsitzende Marcel Gauggel nach der Begegnung.

SGM Blönried/Ebersbach - TSG Ehingen 2:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Valentin Gombold (2. /43.), 1:2 Samuel Maier (64.), 2:2 Marcel Gentner (75.). - Z.:200. - Der Aufsteiger wurde direkt zu Beginn nach einem Fehler im Aufbauspiel bestraft: Valentin Gombold markierte bereits in der zweiten Spielminute das 0:1. Der Torschütze blieb auch in der restlichen ersten Hälfte ein ständiger Unruheherd, der von den Hausherren kaum in den Griff zu kriegen war. So stach Gombold kurz vor der Pause nochmals zum 2:0 für die Gäste zu. Im Anschluss an den Seitenwechsel kam die SGM Blönried/Ebersbach besser in die Partie. Die Küchler-Elf zeigte großen Kampfgeist und konnte so durch zwei Treffer durch Samuel Maier und Kapitän Marcel Gentner noch zum Remis ausgleichen. „Am Ende wurde unser enormer Wille belohnt. Aufgrund unserer starken Leistung im zweiten Durchgang geht die Punkteteilung absolut in Ordnung“, berichtete Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach Abpfiff des Spiels.

SV Bad Buchau - SG Altheim 1:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Andreas Kottmann (45.+2./ 65.), 1:2 Luca Barta (80.). - Z.:200. - Nach einem starken Beginn verlor das Team vom Federsee irgendwann komplett den Faden und überließ der SGA die Spielkontrolle. Die Gäste bedankten sich kurz vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Andreas Kottmann. Dieser erhöhte Mitte der zweiten Halbzeit sogar noch auf 2:0 für die Gäste. Ab diesem Zeitpunkt kam Bad Buchau wieder etwas besser ins Spiel, der daraus resultierende Anschlusstreffer durch Luca Barta in der Schlussphase kam jedoch zu spät. „Wir haben leider stark nachgelassen. Unsere Schlussoffensive kam dann zu spät“, berichtete Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach der Begegnung.

SF Hundersingen - FV Altshausen 0:6 (0:3). - Tore: 0:1 Patrick Hugger (22.), 0:2 Maximilian Raisle (43.), 0:3 Andreas Pfeiffer (45.), 0:4, 0:5 Patrick Hugger (65./75.), 0:6 Hannes Bodenmüller (89. /FE).- Z.:130. - „Der Doppelschlag kurz vor der Pause war vorentscheidend. Danach konterte der FVA uns geschickt aus, ein verdienter Erfolg für die Gäste“, resümierte Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle nach dem Abpfiff der Partie. Der FV Altshausen war von Beginn an die bessere Mannschaft. Durch ein aggressives Pressing zwangen sie die Sportfreunde aus Hundersingen, die auf mehrere Stammspieler verzichten mussten, oft schon in der eigenen Hälfte zu Ballverlusten. Erst Patrick Hugger, dann Raisle und Pfeiffer mit einem Doppelschlag sorgten innerhalb von wenigen Minuten für die Vorentscheidung zur Halbzeitpause. Danach schaltete der FVA einen Gang zurück, spielte die Partie allerdings dennoch souverän zu Ende.

SG Hettingen/Inneringen- FV Neufra 2:2 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Münz (19.), 1:1 Michael Lieb (22.), 1:2 Fabian Brehm (34.), 2:2 Florian Dangel (79.). - Z.:150. - Die SGHI zeigte eine kampfbetonte Leistung und erschwerte so die Offensivbemühungen der Gäste. Im Angriff der Hausherren wurde immer wieder Florian Dangel anvisiert, der über 90 Minuten ein Unruheherd war. Die Antwort auf den frühen Rückstand folgte dadurch sofort: Nach einem langen Ball in die Spitze konnte Michael Lieb nur drei Minuten nach dem 0:1 ausgleichen. So entwickelte sich ein durchaus munteres Bezirksligaspiel: Noch vor der Pause ging Neufra wieder in Führung. Im zweiten Durchgang begegneten sich die Teams weiterhin auf Augenhöhe. Den gerechten 2:2-Schlusspunkt setzte Goalgetter Florian Dangel nach einem Abstimmungsproblem in der FVN-Defensive.

SV Uttenweiler - FC Laiz 2:3 (1:0). - Tore: 1:0 Felix Steiner (26.), 1:1 Anton Sachnüger (66.), 1:2 David Weber (80.), 2:2 Michael Wiest (83), 2:3 Johannes Oswald (90. +2). - Eine überraschende Niederlage musste der SV Uttenweiler gegen den fast sicheren Absteiger Laiz hinnehmen. Angesichts der Ergebnisse von Bad Schussenried und Ehingen wäre die Partie für Uttenweiler die wohl letzte Gelegenheit gewesen, noch einmal an die Spitze heranzurücken. Auf der anderen Seite beweist der FC Laiz in diesen Tagen tolle Moral. Joe Oswald erzielte den entscheidenden Treffer für die Gäste in der Nachspielzeit.

Abgesagt: TSV Riedlingen - SV Sigmaringen. - Der SV Sigmaringen trat wegen Spielermangels in Riedlingen nicht an. Die Partie wird voraussichtlich mit 3:0 für den TSV Riedlingen gewertet.

SV Hohentengen - TSG Rottenacker 2:1 (über diese Partie haben wir bereits am Freitag berichtet).