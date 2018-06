Altshausen macht es den Bayern vor

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Verbandsklasse Süd und dem Sieg im Württembergischen Verbandspokal haben die Tischtennisfreunde Altshausen jetzt auch noch den Bezirks-pokal gewonnen. Im Halbfinale schlugen Wolfgang Jagst, Damian Zech und Petr Ocko mit dem SV Deuchelried den überlegenen Meister der Landesliga, im Finale den Dritten der Verbandsklasse, die TSG Lindau-Zech.

Im Halbfinale trafen die Altshausener auf den nach Punkterängen der Einzelspieler ebenbürtigen SV Deuchelried. Altshausen ging mit 2:1 in Führung. Wolfgang Jagst unterlag im Entscheidungssatz dem attackierenden Marc Metzler unglücklich mit 9:11. Umgekehrt musste auch Petr Ocko gegen Thomas Brüchle über fünf Sätze gehen, siegte aber mit 3:2. Überragend präsentierte sich Damian Zech, der - entgegen aller Erwartungen - den Deuchelrieder Spitzenspieler Christoph Dreier mit äußerst klugem Spiel mit 3:1 besiegte. Altshausen lag mit 2:1 vorne. Es fehlten noch zwei Erfolge, um weiterzukommen. Das nun folgende erste Doppel brachte eine Vorentscheidung: Ocko/Jagst siegten nach sehenswerten Ballwechseln gegen Metzler/Brüchle. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Petr Ocko, der Christoph Dreier keinen Satz und keine Chance ließ. Parallel siegte die TSG Lindau-Zech mit dem gleichen Ergebnis gegen den Bezirksligisten Amtzell.

Im Finale trafen die TTF Altshausen nun also auf den Dritten der Verbandsklasse, die TSG Lindau-Zech, von der man sich im letzten Pflichtspiel 8:8 getrennt hatte (das letzte Spiel der Saison gegen Argental war kampflos an die Altshausener gegangen). Auch dieses Mal begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, obwohl nach den Punkterängen der Einzelspieler dieses Mal Altshausen klar favorisiert war. Erneut ging das Team um Petr Ocko mit 2:1 in Führung: Wolfgang Jagst gab gegen Constantin Richter ab (1:3), doch Damian Zech (3:0 gegen Rupflin) und Petr Ocko (3:0 gegen Reisch) punkteten für Altshausen. Heiß umkämpft war das Doppel. Ocko/Jagst trafen wie im Pflichtspiel auf Reisch/Rupflin und mussten sich trotz einer 2:0-Führung am Ende mit einer knappen Niederlage zufrieden geben. Zwar brachte Petr Ocko mit einem 3:1 gegen Richter seine Mannschaft erneut nach vorne. Doch Kapitän Wolfgang Jagst unterlag mit 9:11 im Entscheidungssatz Daniel Rupflin. Beim Stand von 3:3 entschied das letzte Einzel über Sieg oder Niederlage. Hier bekämpften sich Damian Zech und Daniel Reisch über die volle Distanz. Am Ende siegte der Altshausener, der wie Petr Ocko alle Einzel gewann, mit 13:11 hauchdünn. Damit hat Altshausen alle drei in dieser Saison erreichbaren Titel gewonnen. (dw)