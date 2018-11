Altshausen glaubt an den Coup

Die Tischtennisfreunde Altshausen dürfen weiter träumen. Nach dem klaren 9:4-Auswärtserfolg beim Tabellenneunten Neckarsulm II haben sie ihren zweiten Tabellenplatz in der Tischtennis-Verbandsliga mit 10:2 Punkten stabilisiert, vor Heilbronn (9:5) und Tuttlingen (8:8). Da die TTF auch gegen Tabellenführer Donzdorf (15:1) trotz des Einsatzes eines Ersatzspielers nicht verloren haben, haben Altshausens Tischtennisfreunde weiter alle Chancen, zum zweiten Mal in der 70jährigen Vereinsgeschichte in die Oberliga aufzusteigen.

Das Spiel in Neckarsulm begann wenig verheißungsvoll. Nur eines der drei Eingangsdoppel konnte Altshausen gewinnen. Für den einzigen Sieg für die Altshausener in den Doppeln sorgten Blanar/Novotny, die die Neckarsulmer Paarung Sascha Weber/Tobias Mohr in fünf Sätzen schlugen. Toth/Narr unterlagen Werz/Hagmüller (2:3) und Ocko/Zech mussten sich Alexander Mohr und Marcel Weber geschlagen geben (1:3).

Doch danach verwandelten Damian Zech (3:0 gegen Klaus Werz), Petr Ocko (3:2 gegen Christoph Hagmüller) und Frantisek Blanar (3:1 gegen Alexander Mohr) den 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Neckarsulm glaubte weiter an seine Chance und glich aus (Gabor Toth - Tobias Mohr 0:3; Christian Narr - Sascha Weber 2:3). Doch dann ging es schnell. Petr Novotny ließ Marcel Weber keine Chance (3:0). Im Spitzenduell blieb Petr Ocko gegen den früheren Bundesligaspieler Klaus Werz bis zum letzten Ball konzentriert und schaffte mit 12:10 im Entscheidungssatz einen wichtigen Sieg.

Altshausen macht alles klar

Auch Damian Zech wusste mit kämpferischer Einstellung erneut zu gefallen und unterstrich mit einem 3:2-Erfolg gegen Christoph Hagmüller seine exzellente Form. Gabor Toth bezwang mit einer erfreulichen Leistung den routinierten Alexander Mohr 3:1 und den Schlusspunkt setzte der seit Wochen überragende Frantisek Blanar mit einem 3:2-Sieg gegen Tobias Mohr. In den beiden Heimspielen gegen Mühringen und Schorndorf, vor allem aber im schweren Auswärtsspiel in Hegnach können die Tischtennisfreunde sich weiter von den Verfolgern absetzen und beweisen, dass sie zurecht ganz oben mitmischen.

In der laufenden Saison, in der es eigentlich nur um den Klassenerhalt gehen sollte, wachsen Petr Ocko (Bilanz: sechs Siege, vier Niederlagen), Damian Zech (7:3), Gabor Toth (8:4), Frantisek Blanar (11:1), Petr Novotny (2:3) und Christian Narr (6:5) über sich hinaus und können durchaus für eine Sensation sorgen. Bereits vor 14 Jahren wären die Altshausener in der Oberliga angekommen, hätte nicht der Württembergische Verband gegen EU-Recht verstoßen und dem Team um Vize-Europameister Andrej Mazunov fälschlicherweise alle Punkte aberkannt. Eine Entscheidung, die er ein Jahr später zurücknehmen musste. Aber da war es für die TTF schon zu spät.