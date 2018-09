Altshausen feiert einen Auftaktsieg

Auch ohne Spitzenspieler Petr Ocko sind die Tischtennisfreunde Altshausen mit einem Sieg in die neue Saison in der Verbandsliga gestartet. Altshausen siegte bei der TuS Ergenzingen mit 9:5, auch und vor allem starker Leistungen in den Doppeln.

Mit einer starken Leistung haben die Tischtennisfreunde Altshausen die Verbandsligasaison eröffnet. Obwohl Spitzenspieler Petr Ocko fehlte – für ihn sprang Wolfgang Assfalg mit einer respektablen Vorstellung in die Bresche – stand am Ende ein klarer 9:5-Erfolg zu Buche. Ein wichtiger Sieg, denn auch in diesem Jahr ist die höchste Liga des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern stark besetzt. Die Weichen zum Sieg stellten die TTF schon in den Doppeln, die wegen der Umstellung der Mannschaft neu gebildet werden mussten. Überraschend bezwangen Blanar/Novotny mit 3:2 das seit Jahren harmonierende Ergenzinger Spitzendoppel Hörmann/Schulz. Erfolgreich mit dem gleichen Ergebnis waren auch Zech/Toth gegen Raff/Kaiser. Narr/Assfalg mussten nach vier knappen Sätzen Frank/M. Hörmann gratulieren. In den Einzeln zeigte sich am ersten Paarkreuz Gabor Toth in blendender Spiellaune mit Siegen gegen Christoph Hörmann (3:2) und Moritz Schulz (3:1). Der seit Monaten auf hohem Niveau agierende Damian Zech steuerte im Duell der Spitzenspieler einen weiteren Punkt bei (3:2 gegen Christoph Hörmann). Am zweiten Paarkreuz war Frantisek Blanar der überragende Akteur. Er gewann beide Spiele (3:2 gegen Markus Frank; 3:0 gegen Jochen Raff) und stabilisierte damit die Führung Altshausens. Dagegen ging Petr Novotny mit 0:3 und 1:3 leer aus. Am dritten Paarkreuz wurde Kapitän Christian Narr seiner Führungsrolle gerecht und siegte sowohl gegen Michael Hörmann (3:0) als auch gegen Robin Kaiser (3:2). Wolfgang Assfalg konnte zwar gegen Michael Hörmann nicht gewinnen, zeigte jedoch beim 7:11, 6:11 und 10:12 sein großes Potenzial.