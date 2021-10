Altshausen erleidet heftige Niederlage

Eine deftige 0:9-Niederlage haben die Tischtennisfreunde Altshausen im vergangenen Heimspiel in der Verbandsoberliga gegen Tabellenführer Sportbund Stuttgart hinnehmen müssen. Stuttgart ist mit 12:0 Punkten Erster und es war von vorneweg klar, dass dies ein schweres Spiel werden würde. Doch mit einem 0:9 hatten auch die größten Pessimisten nicht gerechnet. Die Tischtennisfreunde fallen damit auf einen Abstiegsplatz zurück und müssen in den nächsten Spielen alles tun, um aus dem Tabellenkeller nach oben zu kommen.

In den Doppeln begannen Ocko/Toth gegen Gaa/Tränkle gut (11:9 im ersten Satz). Doch dann ging überhaupt nichts mehr. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage (6:11, 5:11, 2:11). Strahl/Wojciechowski hielten gegen das Stuttgarter Spitzendoppel gut mit (1:3), doch Wojtyla/Narr unterlagen klar mit 0:3. Damit standen die Weichen für den Spielverlauf recht ungünstig.

Am ersten Paarkreuz kam Petr Ocko nach einem 0:2-Rückstand gegen den früheren Altshausener in Diensten des Sportbunds, Nico Wenger, zum 2:2 zurück, verlor dann jedoch unglücklich 9:11 im Entscheidungssatz. Gabor Toth (1990 Ranglistenpunkte) zeigte gegen Marlon Spieß (2190 Punkte) ein beherztes Spiel, musste jedoch dem überragenden Spitzenspieler der Gäste gratulieren (1:3). Danach ging es sehr schnell. Kapitän Jonas Strahl kam gegen Felix Tränkle über ein 0:3 nicht hinaus, Norbert Wojtyla resignierte am Ende gegen Gabriel Gaa (0:3), Mateusz Wojciechowski gewann gegen Timo Beyer den ersten Satz, verlor den zweiten mit 11:13 und konnte sich danach nicht mehr durchsetzen (1:3). Christian Narr konnte den starken Bernd Müller nicht gefährden (0:3).