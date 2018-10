Altshausen bleibt ungeschlagen

Die Tischtennisfreunde Altshausen bleiben in der Tischtennis-Verbandsliga ungeschlagen. Am Samstag erkämpfte sich die Mannschaft um Christian Narr ein 8:8-Unentschieden gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer TG Donzdorf und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen.

Es war das Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften, die sich ein Duell auf höchstem Niveau lieferten. Tabellenführer Donzdorf und der Tabellenzweite Altshausen, beide noch ohne Punktverlust, machten es bis zum letzten Ballwechsel spannend. Am Ende gab es ein gerechtes Unentschieden bei einem Ballverhältnis von 586:583. Dabei musste Altshausen auf den verletzten Petr Novotny verzichten, der vor allem im Doppel schmerzlich vermisst wurde. Für ihn sprang spontan Marco Busam ein, Kapitän des Verbandsklassenteams. Er zeigte eine hervorragende Leistung, musste jedoch in den Einzeln wie im Doppel jeweils seinen Gegnern gratulieren. Herausragend bei Altshausen waren Damian Zech und Gabor Toth. Damian Zech spielte so exzellent wie noch nie in seiner bisherigen Tischtennislaufbahn, blieb in den Einzeln und Doppeln ungeschlagen und schaffte eine Sensation, als er dem besten Spieler der Liga, Andriy Sitak (Saisonbilanz bisher: 10:0) in einem begeisternden Match die erste Niederlage zufügte. Ebenfalls zwei Siege im Einzel feierte Altshausens Youngster Gabor Toth, der nach jeweils verlorenem ersten Satz mit gleichermaßen aktiven wie intelligentem Spiel seine Gegner in Schach hielt und seine Bilanz auf 7:1 ausbaute.

1:2 nach den Doppeln

Dabei hatte das Spitzenspiel wenig verheißungsvoll begonnen aus Altshausener Sicht. Zwar gewannen in den Eingangsdoppeln Ocko/Zech ungefährdet gegen Mann/Theiß, doch Toth/Busam (1:3) und Blanar/Narr (0:3) konnten keinen Zähler gegen ihre Donzdorfer Gegner beisteuern, sodass es nach den Doppeln 2:1 für die Gäste hieß.

Ganz anders in den Einzeln: Petr Ocko zeigte seine Klasse gegen Sebastian Mann (3:1). Zur Überraschung der begeistert mitgehenden Zuschauer resignierte Damian Zech trotz Satzrückstands nicht gegen den überragenden Andriy Sitak, sondern attackierte bedingungslos und spielte sich in einen wahren Rausch, in dem ihm alles gelang (3:1). Als dann auch noch Gabor Toth den ohne Niederlage angereisten Jochen Schrag bezwang, führte Altshausen nach drei Einzeln plötzlich mit 4:2. Eine Sensation deutete sich an, denn in den nächsten beiden Einzeln führten Frantisek Blanar - genau wie Christian Narr - jeweils mit 2:1. Sie hätten die Tischtennisfreunde mit 6:2 fast uneinholbar auf die Siegesstraße gebracht. Doch die Donzdorfer Stefan Schröter und Tobias Binder gaben nicht nach und holten jeweils im Entscheidungssatz die Punkte für die Gäste zum 4:4-Ausgleich. Dass Marco Busam danach mit 11:9 den ersten Satz gegen Rainer Theiß (Bilanz 8:0) gewann, war ebenso unerwartet wie umjubelt. Aber danach setzte sich der Donzdorfer Abwehrstratege doch noch mit 3:1 durch und Donzdorf führte nach der ersten Einzelrunde mit 5:4.

Narr vergibt Matchball

Zu Beginn der zweiten Einzelrunde hatte es Petr Ocko mit Andriy Sitak zu tun, konnte dessen sicheres Spiel jedoch nicht durchbrechen und unterlag (0:3) zum 4:6-Zwischenstand aus TTF-Sicht. Dafür blieb Damian Zech mit einem 3:0 über Sebastian Mann in der Erfolgsspur. Gabor Toth konnte mit einer tollen Leistung auch Stefan Schröter bezwingen (3:2). Parallel ließ Frantisek Blanar (Bilanz 7:1) seinem entnervten Gegner Jochen Schrag beim 11:5, 11:5 und 11:2 keine Chance. Altshausen hatte den Spielstand wieder gedreht, führte plötzlich mit 7:6. Christian Narr überzeugte in den ersten beiden Sätzen gegen Rainer Theiß. Im vierten Satz hatte er Matchball, den er jedoch nicht verwerten konnte. Im fünften Satz verließen ihn die Kräfte. Da auch Marco Busam trotz erneut klugen Spiels Tobias Binder unterlag (1:3), lag Altshausen wieder mit 7:8 zurück und musste um das Unentschieden bangen. Doch der starke Petr Ocko wusste zusammen mit Damian Zech den 1:2-Satzrückstand im Entscheidungsdoppel gegen Sitag/Schrag umzubiegen und sicherte mit 11:5 im Entscheidungssatz einen wichtigen Punkt für die Tischtennisfreunde. In der Tabelle bleibt Donzdorf Erster (11:1 Punkte), vor Altshausen (7:1) und Heilbronn (6:4).