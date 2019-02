Altshausen übernimmt die Tabellenspitze

Die TTF Altshausen sind neuer Tabellenführer der Tischtennis-Verbandsliga. Am Samstagabend kamen die Altshausener zu einem überraschend deutlichen 9:3-Erfolg beim TTC Mühringen mit Spitzen- und Ex-Bundesligaspieler Markus Teichert. Altshausen profitierte allerdings auch davon, dass Donzdorf am vergangenen Wochenende spielfrei war und nun als Tabellenzweiter ein Spiel weniger als Altshausen absolviert hat. Im Verhältnis von gewonnen zu verlorenen Matches bleibt Donzdorf besser als Altshausen. Altshausen ist aber weiter das einzige ungeschlagene Team der Liga.

Schon in den Doppeln stellten die Altshausener in Mühringen die Weichen auf Sieg. Zwar unterlagen Gabor Toth und Wolfgang Jagst dem Mühringer Spitzenduo Markus Teichert und Attila Namesztovszki mit 2:3 (12:10; 10:12; 11:6; 6:11; 11:6) und konnten dabei auch eine zweimalige Satzführung nicht in den Sieg verwandeln, doch dann feierten Petr Ocko/Damian Zech (3:2 gegen Jan Schmidt/Torsten Kern) genauso einen Sieg wie Frantisek Blanar/Petr Novotny (3:0 gegen Frank Bolanz/Mark Schüle). Während Blanar/Novotny beim 11:9, 11:5, 11:4-Erfolg nur wenig Mühe hatten, mussten sich Ocko/Zech ganz schön strecken. Sie siegten mit 12:10, 11:13, 13:11, 6:11 und 11:7 und steckten dabei auch einen zweimaligen Satzausgleich weg.

Ocko verliert beide Einzel

Auch steckten die Altshausener gut weg, dass ihr Spitzenspieler, der Tscheche Petr Ocko, beide Einzel an diesem Tag verlor. In der ersten Runde musste er Mühringens Nummer zwei, Attila Namesztovszki, zum Sieg gratulieren. Der Mühringer siegte in fünf Sätzen. Ocko konnte eine 2:0-Satzführung nicht zum Sieg nutzen und sein Gegner siegte in einem Fünfsatzkrimi mit 6:11; 6:11; 11:8; 11:6 und 11:8. Und auch im Spitzeneinzel gegen den Ex-Bundesligaspieler M;arkus Teichert stand Ocko am Ende mit leeren Händen da. Dieses Mal fiel der Erfolg für den TTC Mühringen allerdings recht deutlich aus. Teichert siegte mit 11:4; 11:4 und 11:8. Das war es aber mit der Mühringer Herrlichkeit an diesem Samstagabend.

Alle weiteren Einzel gingen an die TTF Altshausen: Damian Zech siegte fast sensationell in der ersten Einzelrunde gegen Markus Teichert und feierte damit einen Schlüssel zum Erfolg. Zech siegte in fünf Sätzen, gewann den ersten, den dritten und den fünften Satz mitt 11:9 und velor die Sätze zwei und vier jeweils mit 7:11. Weniger Mühe hatten Frantisek Blanar (3:0 gegen Jan Schmidt; 11:6; 11:7; 11:2), Gabor Toth (3:1 gegen Torsten Kern; 11:5; 4:11; 11:6; 11:6), Petr Novotny (3:1 gegen Frank Bolanz; 11:6; 6:11; 11:1; 11:7) sowie Wolfgang Jagst (3:0 gegen Mark Schüle; 11:4; 12:10; 11:3) zu einer komfortablen 7:2-Führung nach der ersten Einzelrunde.

Nach der bereits erwähnten Niederlage Ockos im Spitzeneinzel gegen Teichert machten der an diesem Tag mal wieder makellose Damian Zech (3:2 gegen Attila Namesztovski; 11:7; 10:12; 13:11; 8:11; 11:8) und Gabor Toth (3:1 gegen Jan Schmidt; 11:13; 11:6; 11:6; 11:9) den Sack zu. Altshausens Teammanager Diethelm Wahl zeigte sich begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: „Mühringen besitzt eine schwer zu bespielende Halle mit Parkettboden und Rundsäulen im eigenen Vereinslokal, platzmäßig extrem begrenzt. Dass die TTF dort so hoch gewonnen haben, ist eine Mini-Sensation. Denn vorne, mit dem Ex-Bundesligaspieler Markus Teichert und der fast ebenso starken Nummer Attila Namesztovszki waren vier Punkte im Einzel und zwei im Doppel für Mühringen fest eingeplant. Aber anscheinend sind die TTF Altshausen durch den Saisonverlauf so beflügelt, wie man es weder erwarten noch hoffen konnte.“

Altshausen muss im Kampf um den Meistertitel und den Aufstieg in die Oberliga auf der Saisonzielgeraden noch fünfmal ran, dreimal zu Hause (Sindelfingen, Hegnach, Heilbronn), zweimal auswärts (Schorndorf, Tuttlingen). Donzdorf hat ein Spiel weniger absolviert und muss noch dreimal auswärts (Ergenzingen, Mühringen, Sindelfingen) und zu Hause (Tuttlingen, Hegnach, Neckarsulm II) antreten.