Altkleidercontainer brennen aus

Die Altkleidercontainer beim Penny in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau sind am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr durch unbekannte Täter in Brand gesteckt worden. Die Container brannten vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1 600 Euro. Glücklicherweise griff das Feuer auf kein Gebäude über. Es ist nicht der erste Vorfall an dieser Örtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581-48 20 in Verbindung zu setzen.