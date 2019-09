Altheim wirbelt gegen Hundersingen zum 7:0-Sieg

Eine Handvoll überraschender Ergebnisse hat es Samstag und Sonntag in der Fußball-Bezirksliga gegeben. Altshausen und der FCK mussten derbe Heimniederlagen einstecken, am Sonntag zeigte die TSG Ehingen, dass sie mit dem Erfolg im Pokal in Neufra unter der Woche in die Spur gefunden hat. Leidtragender war der SV Hohentengen, der gleich sieben Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen musste. Sieben auf einen Streich gab es auch in Altheim. Der Landesligaabsteiger schenkte den Sportfreunden Hundersingen gleich sieben Stück ein. Und Blönried/Ebersbach brach die Serie gegen Hettingen/Inneringen und hüpfte mit dem 3:1-Sieg auf Rang zwei. Und schließlich besiegte der TSV Riedlingen den SV Uttenweiler und baute den Vorsprung auf bereits vier Punkte aus.

FV Altshausen- SV Bad Buchau 0:5 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Maik Frahs (12. /16.), 0:3, 0:4 Johannes Rehberg (54. /67.), 0:5 Maik Frahs (80.).- Z.:120.- Altshausen versuchte mit einer Fünferkette zunächst Stabilität in sein Spiel zu bringen. Dies misslang allerdings bereits in der Anfangsphase, als Maik Frahs die Gäste mit einem Doppelschlag in Front brachte. Danach fand der FVA zwar wieder besser ins Spiel, konnte dem Team vom Federsee jedoch nicht wirklich gefährlich werden. Im zweiten Durchgang übernahm der SV Bad Buchau wieder die Spielkontrolle, die Gastgeber konnten nicht mehr wirklich Gegenwehr bieten. Am Ende ist das Ergebnis auch in dieser Höhe verdient.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Öpfingen 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Daniel Lauria (3.), 1:1 Tim Bitterle (5.), 1:2 Robin Stoß (15.), 1:3 Philipp Mall (53.), 1:4 Gabriel Koch (82.).- Gelb-Rote Karte: Corbin Eisel (49./FCK; wdh. Foulspiel).- Z.:200.- Die Partie ging munter los: In der dritten Minute konnte Daniel Lauria die Führung für Krauchenwies erzielen, ehe Tim Bitterle keine zwei Minuten später für den Ausgleich nach einer Ecke sorgte. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich Öpfingen aufgrund seiner verstärkten Offensivbemühungen leichte Vorteile erspielen, daher ging auch der Pausenstand in Ordnung. Im Anschluss an den Seitenwechsel hatte der FC Krauchenwies einen Platzverweis zu verschmerzen, die Unterzahl machte sich daraufhin klar bemerkbar. Die SG Öpfingen konterte den FCK aus und stellte so bereits mit dem 3:1 die Weichen auf Sieg. Kurz vor Schluss setzte Gabriel Koch den Schlusspunkt. „Der Platzverweis fiel gerade in eine Schlüsselphase der Partie. Das spielte den Gästen natürlich in die Karten, danach hatten wir es sehr schwer. Das Ergebnis geht in Ordnung“, berichtete der FCK-Vorsitzende Marcel Gauggel nach der Partie.

TSV Riedlingen - SV Uttenweiler 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Fabian Ragg (7. /17.), 3:0 Pascal Schoppenhauer (76.) .- Z.:400. - „Es gab zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg. Wir haben über 90 Minuten dominiert“, sagte Riedlingens Spielleiter Martin Hinz nach der Begegnung. Durch ein effektives Pressing im Mittelfeld unterband Riedlingen sämtliche Offensivaktionen der Gäste und verschaffte sich Ballgewinn um Ballgewinn. Nach dem frühen Doppelpack durch Fabian Ragg war bereits nach nur kurzer Zeit klar, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Der SV Uttenweiler hatte keine nennenswerten Torchancen zu verzeichnen. In der Schlussviertelstunde setzte Topscorer Pascal Schoppenhauer nach einem langen Ball in die Spitze den 3:0-Schlusspunkt.

SGM Blönried/ Ebersbach - SG Hettingen/Inneringen 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (5.), 2:0 Felix Weiß (24.), 2:1 Florian Dangel (32.), 3:1 Jakob Weiß (89.).- Rote Karte: Louis Sauter (76./SGHI; Tätlichkeit).- Die Hausherren waren im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, dadurch war auch die Führung absolut verdient. Noch vor der Pause gelang Goalgetter Florian Dangel allerdings das 2:1. Dies machte die Gastgeber sichtlich nervös, der Spielfluss war nicht mehr derselbe. Im zweiten Durchgang war folglich Hettingen/Inneringen die spielbestimmende Mannschaft, allerdings fehlte den Gästen die letzte Konsequenz im Abschluss. Dadurch blieben die Gastgeber in Führung und konnten kurz vor Schluss durch einen Konter den Sieg endgültig klarmachen. „Wir hatten heute nach einer starken ersten Hälfte eine gehörige Schwächephase. Wir haben zuvor noch nie gegen die SGHI gewonnen und hatten heute Glück, dass das 2:2 nicht gefallen ist“, berichtete Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach dem Spiel.

FV Neufra/D. - SGM Rottenacker/Munderkingen 3:3 (1:1). - Tore: 1:0 Jonathan Schmid (2.), 1:1 Lukas Ottenbreit (21.), 1:2 Daniel Meier (51.), 2:2 Daniel Deli (60.), 3:2 Timo Wichert (77.), 3:3 Simon Striebel (81./FE).- Z.:200. - „Wir müssen das Spiel heute eigentlich klar gewinnen, leider haben wir zu viele Chancen verschwendet. Am Ende war es ein glückliches Remis aus Gästesicht“, resümierte Neufras Stadionsprecher Uli Münst nach der Partie. Die neue Spielgemeinschaft Schwarz-Weiß-Donau war über 90 Minuten nur wenig gefährlich, kam jedoch bei nahezu jeder Offensivaktion auch zum Torerfolg. Am Ende führte die desolate Chancenverwertung der Gastgeber zu einem Remis, das den Spielverlauf nicht wirklich widerspiegelt.

SV Hohentengen - TSG Ehingen 2:7 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Heitele (9. /43.), 1:2 Fabian Beckert (51.), 1:3 Valentin Gombold (55.), 2:3 Fabian Beckert (61.), 2:4 Fabian Heitele (65.), 2:5, 2:6 Ivan Ivanic (70. /79.), 2:7 Valentin Gombold (89.). - Z.: 300. - Die Zuschauer sahen in Hohentengen lange eine brisante und ausgeglichene Partie. Die Hausherren hatten sich die Gegentore dabei fast alle selbst zuzuschreiben, durch eine desolate Defensivleistung machten die Gastgeber es Gombold, Heitele und Co. leicht. Im Anschluss an das 2:4 Mitte der zweiten Halbzeit resignierten die Göge-Kicker und die TSG Ehingen trieb das Ergebnis noch weiter in die Höhe. „Der Spielverlauf war lange nicht so einseitig wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lassen würde. Wir haben lange gut mitgespielt, sind dann allerdings nach dem 2:4 vollends eingebrochen. Auch Ehingen war heute keine Übermannschaft“, sagte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach dem Spiel.

FV Altheim - SF Hundersingen 7:0 (4:0). - Tore: 1:0, 2:0 Benjamin Herter (7. /12.), 3:0, 4:0, 5:0 Florian Geiselhart (45. /45.+1./ 72.), 6:0 Manuel Butscher (74.), 7:0 Benjamin Herter (80.). - Z.: 350. - Der FV Altheim war durchweg dominant und ließ dem SFH keine Chance. Durch ein aggressives Pressing hielt der Ballbesitz der Gäste nie lange an. In der Offensive sorgten Herter und Geiselhart für sehr viel Wirbel. Bereits zur Pause konnten die Hausherren für die Vorentscheidung sorgen. Der FV Altheim spielte die Partie souverän zu Ende. Zum Abschluss sorgte Benjamin Herter nochmals für ein Raunen: Aus 40 Metern überlupfte der FVA-Akteur den Gästekeeper und sorgte für den 7:0- Schlusspunkt. „Wir haben heute die Fehler der Gäste eiskalt ausgenutzt und hatten stets die Kontrolle inne. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, sagte FVA-Abteilungsleiter Stefan Locher nach dem Abpfiff.

Verlegt: SV Langenenslingen - SG Altheim (Mi., 18. Sep., 19 Uhr)