Der SV Altheim-Waldhausen muss weiter um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Luftpistole Süd bangen. Am vergangenen Wochenende gab es in Waldenburg Niederlagen gegen den direkten Tabellennachbarn Murrhardt-Karnsberg und gegen Ludwigsburg.

Während die Niederlage am Sonntagvormittag gegen Ludwigsburg einkalkuliert war und am Ende mit 0:5 auch deutlich ausfiel, war es am Samstagabend gegen den SV Murrhardt-Karnsberg knapp. Murrhardt trat erneut ohne seinen Spitzenmann, den US-Amerikaner und Olympia-Bronzemedaillengewinner von Peking 2008, Jason Turner an. So war es am Ende fast dramatisch.

Für Altheim-Waldhausen punkteten Martina Sagasser (gegen Dirk Ruiken) und Günther Schwarz (gegen Markus Blank) an den Positionen vier und fünf. Während Martina Sagasser ihr Duell mit acht Ringen Vorsprung fast komfortabel gewann, mussten Günther Schwarz und sein Gegner nach jeweils 363 Ringen nach 40 Schüssen ins Stechen. In diesem zwang Günther Schwarz Markus Blank mit 9:8 in die Knie. Dagegen verloren Holger Haile (368:371 gegen Leo Braun) und Philipp Wetzel (366:372 gegen Wolfgang Renner) ihre Duelle. Am Ende entschied ein Ring über den Ausgang der Partie, denn Andreas Riedener an Position eins verlor sein Duell gegen Patrik Lengerer um exakt einen Ring, mit 376:377.

Jetzt müssen die beiden letzten Wettkämpfe am 12./13. Januar über den Verbleib in der Liga entscheiden. Da Peiting seinen Wettkampf gegen Ötlingen in Hambrücken mit 4:1 gewann, sind die Peitinger bis auf zwei Punkte an Altheim-Waldhausen herangerückt. Am 12. Januar kommt es um 16 Uhr in Murrhardt zum direkten Duell der beiden Konkurrenten. Dabei könnte sich Altheim-Waldhausen unter Umstäden wegen des besseren Einzelpunkteverhältnisses sogar eine knappe Niederlage erlauben und würde trotzdem vor Peiting bleiben. Allerdings käme es dann auch auf den Ausgang der Duelle am 13. Januar, dem letzten Wettkampftag an. Dann trifft Altheim-Waldhausen auf Kehlheim, Peiting auf Murrhardt.

Wettkampf in Waldenburg: SV Murrhardt-Karnsberg - SV Altheim Waldhausen 3:2 (1845:1843). - Patrik Lengerer - Andreas Riedener 377:376 (1:0), Leo Braun - Holger Haile 371:368 (1:0), Wolfgang Renner - Philipp Wetzel 372:366 (1:0), Dirk Ruiken - Martina Sagasser 362:370 (0:1), Markus Blank - Günther Schwarz 363:363; Stechen: 8:9 (0:1)

SV Altheim Waldhausen SGi Ludwigsburg 0:5 (1840:1869). - Andreas Riedener - Florian Brunner (378:379) 0:1, Holger Haile - Kevin Venta 370:382 (0:1), Philipp Wetzel - Sandrine Goberville 365:374 (0:1), Christian Morar - Julia Hochmuth 360:362 (0:1), Günther Schwarz - Rene Potteck 367:372 (0:1)

Außerdem: SGi Ludwigsburg - HSG München 2:3 (1884:1891), Sgi Waldenburg - SSG Dynamit Fürth 4:1 (1879:1858), SSG Dynamit Fürth - HSG München 2:3 (1853:1858), Sgi Waldenburg - SV Murrhardt-Karnsberg 4:1 (1875:1846)

Wettkampf in Hambrücken: SV Kelheim-Gmünd - ESV Weil am Rhein 2:3 (1894:1894), SV Peiting - TSV Ötlingen 4:1 (1859:1826), KKS Hambrücken - SV Waldkirch 0:5 (1853:1887), SV Waldkirch - TSV Ötlingen 5:0 (1893:1836), SV Peiting - ESV Weil am Rhein 1:4 (1846:1891), KKS Hambrücken - SV Kelheim-Gmünd 1:4 (1874:1889).