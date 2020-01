Am letzten Wochenende der Luftpistolen-Bundesligasaison spitzt sich das Rennen um die Finalplätze sowie im Abstiegskampf im Süden zu. Der Tabellenneunte SV Altheim-Waldhausen ist, angesichts von vier Punkten Vorsprung auf die Ränge zehn, elf und zwölf gesichert und kann bereits für eine weitere Saison in der Bundesliga planen.

An der Spitze der Süd-Gruppe sind Waldkirch und Kelheim schon für das Finale der besten acht Mannschaften - vier aus dem Süden und vier aus dem Norden - bereits qualifiziert. Waldenburg, Murrhardt-Karnsberg, Ludwigsburg und München heißen die Anwärter auf einen der weiteren beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde berechtigen. Alle vier brauchen unbedingt Punkte, wollen sie noch auf den Finalzug aufspringen. Murrhardt-Karnsberg und Ludwigsburg sind in Ludwigsburg im Einsatz, treffen aber nicht aufeinander. Waldenburg und München schießen in der bayerischen Landeshauptstadt, müssen aber ebenfalls nicht gegeneinander ran. Der SV Altheim-Waldhausen kann den Klassenerhalt auch deshalb als geschafft abhaken, weil im Abstiegskampf Hilpoltstein und Hambrücken jeweils zwei schwere Aufgaben vor der Brust haben, die kaum auf Punkte hoffen lassen. Der SV Altheim-Waldhausen trifft in Ludwigsburg am Samstag (15 Uhr) auf Weil am Rhein und sieht sich zum Saisonabschluss am Sonntag, ab 13 Uhr der Schützengilde aus Ludwigsburg gegenüber. Hilpoltstein muss am Samstag gegen Ludwigsburg ran, das derzeit Rang vier belegt und unbedingt ins Ligafinale einziehen will. Am Sonntag trifft Hilpolstein dann auf Murrhardt-Karnsberg, für das dasselbe gilt wie für Ludwigsburg.

Beim Parallelwettkampf treteten die weiteren abstiegsgefährdeten Mannschaften an. Scheuring trifft auf Fürth und Waldkirch, Hambrücken bekommt es mit Gastgeber München und Waldenburg zu tun. Im Kampf der drei punktgleichen Mannschaften im Tabellenkeller ist Scheuring derzeit leicht im Vorteil, hat neun Einzelpunkte Vorsprung.