Der FV Altheim hat am Samstag in Weiler eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Musch glich die frühe Führung der Weiler durch Patrick Spies vor 160 Zuschauern im Allgäu aus und musste zehn Minuten vor dem Ende doch noch den K.o. der favorisierten Gastgeber hinnehmen.

Der erste Schock ereilte den FV Altheim nach zehn Minuten. Ein Zusammenspiel der beiden Weiler Angreifer Reichart und Stadelmann leitete die frühe Führung für die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter ein. Stadelmann legte für Samuel Riegger auf und der Regisseur traf zum 1:0 für die Rot-Weißen (10.). Nur vier Minuten später folgte die zweite Dusche für die Gäste, als der bereits angeschlagen ins Spiel gegangene Martin Schrode raus musste (14.). „Es ging bei Martin nicht mehr“, sagte Altheims Trainer Sascha Musch. Für Schrode kam Johannes Schwörer. Altheim beschränkte sich derart durcheinandergewürfelt erst mal aufs Verteidigen. Weiler ließ Ball und Gegner laufen - ohne sich aber wirklich große Torchancen zu erspielen. Die erste Halbzeit endete mit einer dicken Chance für den FV Altheim zum Ausgleich, doch Florian Geiselhart verfehlte mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld nur knapp das Tor (44.), zuvor hatte Mathias Stadelmann einen Altheimer Spieler gefoult (41.).

Die zweite Halbzeit begann sehr gut für den FV Altheim. Sechs Minuten nach dem Wechsel ließ Patrick Spies nach einem Querpass von Florian Geiselhart am Strafraum zwei Weiler Spieler aussteigen und versenkte den Ball im rechten oberen Winkel zum Ausgleich (51.). Altheim bemühte sich und wollte nun mehr, roch an der Überraschung im Allgäu. Die dickste Chance hatte Timo Reck, der an einem Flankenball von Patrick Spies am langen Eck nur knapp vorbeirutschte. Sascha Musch wechselte nun, brachte Johannes Schneider für Benjamin Herter (76.).

Kopfball bringt Entscheidung

Zehn Minuten vor dem Ende ereilte den FV Altheim der K.o.-Stoß: Niclas Brugger erzielte auf Vorlage von Samuel Riegger, Denker und Lenker im Mittelfeld der Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter, das 2:1 für die Rot-Weißen (80.). Nach einer gefühlvollen Flanke aus dem Halbfeld (Musch: „Ein Ball wie am Schnürchen gezogen. Aber es war die einzige Chance für Weiler im zweiten Abschnitt.“) traf Brugger per Kopf.

Altheims Trainer Sascha Musch probierte am Ende alles, um doch noch einen Punkt zu retten. Zunächst kam Nico Vogel, Talent aus der zweiten Mannschaft, der schon einige Tore erzielt hat, für Patrick Spies (82.), in der Schlussminute wechselte Musch noch Mazzola für „Sechser“ Manuel Butscher ein (90.). „Es war wirklich knapp. Ich denke, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Ich bin zufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft und nur über das Ergebnis enttäuscht“, sagte Musch.