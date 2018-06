Im Finale des Fußball-Bezirkspokals ist die Bezirksliga unter sich. An Fronleichnam treffen der FV Altheim und Pokalverteidiger FC Krauchenwies aufeinander. Der Austragungsort ist noch offen.

SV Sigmaringen - FV Altheim 4:5 n. E. (1:1; 0:0). - SVS: Januzi - Saliver, Schlappa, Fischer, Rau, Deli, Beck (63. Haberer), Oytun, Frank - Reuter, Balik. - FVA: Wursthorn - Schneider, W. Spitzfaden, Kienle, Maier (69. X. Spitzfaden) - Gaupp, Butscher, Schrode, Herter, Bücheler, T. Reck. - Tore: 1:0 Daniel Deli (64.), 1:1 Eigentor (68.). - SR: Rommel (Schelklingen-Hausen). - In der ersten Halbzeit ist die Partie verhalten, auch wenn Sigmaringens Oytun eine Ecke von Deli kurz nach Beginn an den Außenpfosten köpft (9.). Dann kommt Altheim, das auf Florian Geiselhart verzichten muss, doch Schrode jagt das Leder neben das Tor (26.), Maier im nächsten Versuch drüber (27.). Auf der Gegenseite hat Rau nach einem Flachpass von Reuter sein Visier zu hoch eingestellt (30.). Dann muss SVS-Torwart Januzi nach einem Altheimer Freistoß zweimal eingreifen (34.). In der zweiten Halbzeit hat Alheim mehr vom Spiel, das Tor macht der Gastgeber. Deli schießt vom Sechzehner ins rechte Eck - unhaltbar für Wursthorn (61.). Doch die Antwort Altheims lässt nicht lange warten, allerdings kommt den Grün-Weißen ein Eigentor gelegen (63.). Nun drängt Altheim auf den Sieg, Sigmaringen fordert Elfmeter, als Reuter im Strafraum zu Fall kommt (72.). Reck hat den Sieg auf dem Fuß - vorbei (75.). Im Elfmeterschißen hat Altheim die besseren Nerven.

TSV Gammertingen - FC Krauchenwies 1:2 (0:2). - TSV: Heinzelmann - Mi. Göckel, Al. Aktepe, Hirrle (77. Flad), A. Göckel, Drammeh (50. Preisinger), Lau, Ak. Aktepe, Datz - Genkinger, Brändle - FCK: Siegel - Giradulli (81. Goos), J. Heberle, M. Heberle, Köhler, Bausback, Vogler (85. Eisele), Rauser, Alkan, Liehner (60. Schwär), Fürst (57. Yildiz). - Tore: 0:1 Florian Fürst (34.), 0:2 Timmy Rauser (39.), 1:2 Akin Aktepe (64.). - SR: Merk (Uttenweiler). - Z.: 300. - Ein Blick auf die Aufstellung und nicht nur den FCK-Fans wird nostalgisch zumute: Florian Köhler und Tamo Bausback stehen in der Startformation von Trainer Georgios Fotiou, Alex Reutter sitzt auf der Bank. Doch auch sie können nicht verhindern, dass die Gastgeber, in einem Spiel unter der starken Leitung des Uttenweiler Referees Merk, die ersten Chancen haben, aber die Elf von Ahmet Nuza den Ball nicht im FCK-Tor unterbringt. Zunächst jagt Dennis Hirrle den Ball aus fünf Metern drüber (11.), dann spielt Genkinger FCK-Torwart Siegel aus, schießt den Ball aber links am Tor vorbei (19.), Akin Aktepe probiert es mit einem Gewaltschuss von halblinks (21.). Die Tore machen die cleveren Gäste, die die Fehler der Gammertinger ausnutzen. Das 0:1 fällt nach einer Ecke, bei der sich Heinzelmann und ein Gammertinger Abwehrspieler behindern, Fürst staubt ab - 0:1 (34.), vor dem 0:2 lässt Heinzelmann einen Ball nach vorne prallen - Rauser sagt danke (39.). Nach der Pause gelingt Gammertingen nur noch der Anschluss: Nach einem falschen Einwurf des FCK bekommt der TSV Einwurf. Der Ball kommt zu Akin Aktepe, der das Leder aus 25 Metern einfach mal ins Tor zimmert (64.). Die beste Chance zum Ausglich hat der TSV Minuten später. Nach einem Angriff über rechts kommt Genkinger um eine Fußsspitze zu spät (69.). Der FCK bleibt bei Kontern gefährlich, vor allem Bausback versucht das Spiel zu ordnen. Er hat die letzte Chance des Spiels, doch sein Schuss aus acht Metern wird geblockt (90.).