Altheim trifft auf seinen ersten Verfolger

Im ersten Heimspiel der laufenden Landesligasaison empfängt der FV Altheim am Samstagnachmittag (Anstoß: 15.30 Uhr) den SV Ochsenshausen. Fast könnte man sagen. ein echtes Spitzenspiel, denn der Tabellenführer trifft auf den Tabellenzweiten - wäre es nicht erst der zweite Spieltag. So treffen lediglich die Mannschaften aufeinander, die am vergangenen Wochenende die höchsten Siege gefeiert haben.

Denn der FV Altheim kehrte mit einem auch in dieser Höhe nicht erwarteten 5:2-Erfolg aus Kißlegg zurück. Im Allgäu sah es zunächst gar nicht so aus, als sollten die Grün-Weißen den Platz als Sieger verlassen und so rannten Kapitän Sebastian Gaupp und sein Team zunächst einem 0:2-Rückstand nach. Ochsenhausen demontierte das Landesliga-Urgestein SV Oberzell mit 4:1.

„Ja, eigentlich ist es das Spitzenspiel“, sagt auch Altheims Trainer Rudolf Soukup - und schmunzelt ein bisschen. „Wir haben jetzt das erste Heimspiel und es wird sich zeigen, ob es das wirklich ist.“ Positiv für den Coach ist die Rückkehr einer wichtigen Offensivkraft. „Martin Schrode ist wieder da und wird auch von Beginn an spielen“, verspricht der Trainer. Youngster Pius Spieler dagegen wird wohl auf der Bank Platz nehmen. „Sonst ist alles beim alten geblieben. Patrick Spies ist noch in Urlaub. Er ist aber ohnehin noch gesperrt.“ Hintergrund: Spies hatte im Finale des Stadtpokalturniers in Riedlingen die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen und ist noch bis zum 1. September gesperrt. Außerdem fehlt Philipp Maier, der ebenfalls im Urlaub ist. „Er würde sicher spielen, oder zumindest Druck auf die machen, die spielen“, sagt Soukup. Angeschlagen ist Jens Hahn, der in allerletzter Sekunde in Kißlegg einen Schlag erhielt. „Sollte er ausfallen, müssen wir umstellen“, sagt Soukup. Gegner Ochsenhausen erwartet Soukup durchaus angriffslustig. „Ochsenhausen ist ja auch eher eine Mannschaft, die ihre Stärken in der Offensive hat.“ Vor allem Spielertrainer Oliver Wild hat Soukup als Unruheherd ausgemacht. „So einen Spieler musst du schon so früh stören, dass er gar keine Möglichkeit hat, zu einem Alleingang anzusetzen.“ Am Freitagabend wollte Soukup mit seiner Mannschaft am Pressing arbeiten und am Passspiel. „Hier haben wir sicher noch Potenzial, dass die Leute wissen, wie und wann sie wohin und wie weit laufen müssen“, sagt Soukup und hofft auf die Bereitschaft seiner Mannschaft zur Veränderung. „Aber bis wir soweit sind, dauert das bestimmt noch.“

Derweil freut sich Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild über den Saisoneinstand: „So einen Auftakt hatten wir schon lange nicht mehr.“ Hinsichtlich des angepeilten Ziels von vier Punkten aus den ersten drei Spielen sei man bereits voll im Soll. „Man merkt schon, dass die Jungs im Training diese Woche gleich etwas lockerer waren“, erläutert Wild. „Da müssen wir den Fokus wieder etwas schärfen.“ Außer Manuel Mohr steht Wild der komplette Kader zur Verfügung. „Wir sind froh, dass wir unseren Kapitän Andreas Ludwig wieder komplett zurückhaben, auch Michael Wild hat wieder voll trainiert“, stellt Oliver Wild fest. Die besondere Extramotivation kommt für den SVO allerdings noch aus der vergangenen Saison. Gegen Ende der Spielzeit war Ochsenhauser zu Gast in Altheim und führte schon mit 3:0. Am Ende hieß es 3:3 und die Punkte mussten somit geteilt werden. „Wir sind schon ein wenig auf Wiedergutmachung aus“, erklärt Wild. „Altheim ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die versucht Fußball zu spielen. Genau so wie wir. Ich denke, man kann viele Tore erwarten. Ich glaube nicht, dass das Spiel 0:0 oder 1:1 endet“, meint Wild.