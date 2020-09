Altheim siegt im Ex-Landesliga-Duell

Es ist passiert: Es gibt nur noch zwei Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga, die noch ungeschlagen sind: Die SGM Blönried/Ebersbach musste am Sonntag beim FV Neufra/D. die erste Saisonniederlage hinnehmen (2:3), verspielte dabei aber eine 2:0-Führung. Ebenfalls noch ungeschlagen ist die TSG Ehingen, die Aufsteiger FV Bad Saulgau mit 3:0 in die Schranken wies. Reihenweise setzte es am Wochenende Befreiungsschläge: Hohentengen, Langenenslingen und der FV Altheim landeten Auswärtssiege. Auch die Serie der Männer aus Altshausen und Ebenweiler hält: Punkt bei der SG Altheim.

SV Hohentengen - FV Schelkingen-Hausen 5:2 (1:1). - Tore: 1:0 Kai Remensperger (32.), 1:1 Okan Bolat (33.), 2:1 Kai Remensperger (52.), 3:1 Lukas Stützle (56.), 4:1 Manuel Sommer (67.), 4:2 Philipp Schleicher (74.), 5:2 Christian Lehr (82.).- Besonderes Vorkommnis: Kai Remensperger (SVH) vergibt Strafstoß (40.). - Z.: 200. - Der SV Hohentengen nahm sich von Beginn an viel vor und drängte auf die Führung. Lukas Stützle hatte bereits früh das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Gästekeeper Sahdanovic. Kai Remensperger sorgte dann Mitte der ersten Halbzeit für die verdiente Führung. Diese wurde zwar postwendend egalisiert, allerdings blieben die Göge-Kicker auch nach dem Ausgleich am Drücker. Remensperger, Stützle und Sommer sorgten in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer der Gäste blieb folgenlos, Christian Lehr setzte sogar noch den 5:2-Schlusspunkt. „Ein hochverdienter Sieg. Nach den vergangenen Wochen ist das heute ein wichtiges Erfolgserlebnis“, berichtete Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach der Begegnung.

FV Neufra/D. - SGM Blönried/Ebersbach 3:2 (0:1). - Tore: 0:1 Jakob Weiß (37.), 0:2 Fabian Müller (52.), 1:2 Fabian Brehm (67.), 2:2, 3:2 Robert Henning (86./90.). - Z.: 350. - Der Tabellenprimus dominierte zunächst das Geschehen und konnte durch Jakob Weiß und Fabian Müller in Führung gehen. Im zweiten Durchgang fand der FV Neufra deutlich besser ins Spiel. Die Hausherren gewannen die Oberhand und konnten durch Fabian Brehm verkürzen. Die Partie gipfelte letzten Endes in einer brisanten Schlussphase: Zunächst konnte Robert Henning ausgleichen, ehe er in der Schlussminute sogar noch den Siegtreffer erzielte. „Der Sieg war heute nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel konnten wir uns klar steigern und können so Blönried/Ebersbach die ersten Punkte abnehmen“, resümierte Neufras Stadionsprecher Uli Münst nach dem Abpfiff.

SG Hettingen/Inn. - SV Langenenslingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Tobias Dangel (48.), 0:2 Daniel Bücheler (77.). - Z.:200. - Die Hausherren konnten nicht an das überzeugende Spiel gegen Hundersingen anknüpfen und fanden nie wirklich in die Partie. Der SV Langenenslingen dominierte die Begegnung über weite Strecken. Im zweiten Durchgang machte dies sich dann auch im Ergebnis bemerkbar. Tobias Dangel und Daniel Bücheler sorgten für den Sieg der Gäste. Die SGHI bot eine enttäuschende Leistung und strahlte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für den SVL aus. Die Offensive der Gastgeber ist derzeit die schwächste der Liga, dies wurde am Sonntag deutlich.

SV Bad Buchau - FV Altheim 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Sebastian Gaupp (25.), 1:1 Luca Barta (62.), 1:2 Wendelin Spitzfaden (68.). - Z.: 180. - Die Zuschauer in Bad Buchau sahen eine sehr schwache Bezirksligapartie. Beide Teams tasteten sich zunächst nur ab, Tempo in den Spielzügen und Torchancen waren Fehlanzeige. Am Ende entschied die Effizienz der Gäste die Partie. Altheim kam im gesamten Spiel nur zu zwei zählbaren Abschlusschancen, verwertete diese allerdings souverän. „Eine blutleere Vorstellung beider Teams. Uns hat heute der Mut gefehlt, um die Partie zu gewinnen. Altheim entscheidet letzten Endes das Spiel aufgrund ihrer Zweikampfhärte und der gnadenlosen Chancenverwertung“, sagte Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach der Begegnung.

SV Uttenweiler – SF Hundersingen 2:3 (0:1). - Tore: 0:1 Xaver Koch (14.), 1:1 Pascal Volz (41.), 1:2 Timo Bischofberger (53.), 2:2 Volz Pascal (72.), 2:3 Koch Xaver (81.). - Z.: 150. - Der SV Uttenweiler bot über weite Strecken eine enttäuschende Partie und fand nur selten in das Spiel. Die Gäste waren in der Offensive meist gedanklich schneller, hatten in der ersten halben Stunde deutliche Vorteile und gingen folgerichtig in Führung. Uttenweiler kam besser ins Spiel und glich noch vor der Pause aus. Nach dem Wechsel waren zunächst die Gäste druckvoller und markierten erneut die Führung. Mitte der zweiten Halbzeit markierte der SVU erneut den Ausgleich, in der Folge verpasste der Gastgeber in mehreren Situationen den Führungstreffer. In der Schlussphase unterlief dem SVU - wie schon in den vergangenen Partien - ein schwerwiegender Fehler, den die Gäste erneut zur Führung ausnutzen konnten. Der SVU warf nun alles nach vorne, letztlich konnten die Gäste aus Hundersingen drei Punkte aus Uttenweiler mitnehmen.

TSG Ehingen - FV Bad Saulgau 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 Dominik Martin (66.), 2:0 Valentin Gombold (73.), 3:0 Dominik Martin (76.). - In der ersten Halbzeit gab es wenig Torchancen. Schon in der zweiten Spielminute kam jedoch die TSG Ehingen gefährlich vor das Saulgauer Tor. Dies blieb allerdings genauso ohne Folgen, wie die Saulgauer Chance in der 15. Minute. Die TSG Ehingen hat in der letzten halben Stunde am Samstag innerhalb von zehn Minuten alles klar gemacht. Youngster Dominik Martin wurde zum Matchwinner, denn außer seinen zwei Toren bereitete er auch das 2:0 von Valentin Gombold vor. Torhüter Matthias Grab war wieder ein starker Rückhalt. Nach der klaren Führung war das Spiel entschieden.

SG Altheim - SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Madl (30.), 1:1 Martin Funk (90. +4). - Einmal mehr brachte Florian Madl die SG Altheim in Führung. Nach einem Doppelpass eroberte er sich den Ball und versenkte ihn. Die Gäste spielten hauptsächlich lange Bälle. Buchstäblich in letzter Minute der Nachspielzeit verwandelte Martin Funk einen Freistoß aus 25 Metern direkt. egen Kurzurlaubs von SGA-Trainer Martin Blankenhorn hatte am Sonntag Co-TrainerHolger Hartmann die Verantwortung.

SG Öpfingen - SGM TSG Rottenacker/VfL Munderkingen 5:1 (3:1). - Tore: 1:0 Andre Braig (29.), 1:1 Ferhat Kavgaci (31.), 2:1 Jonas Herde (32.), 3:1 Manuel Hospach (37.), 4:1 Tobias Schüle (50./FE), 5:1 Manuel Hospach (58.).