Altheim siegt im Ablachstadion

Der FV Altheim hat am Freitagabend die Punkte aus Mengen entführt. Beim Debüt des neuen Cheftrainers Sascha Musch siegte Altheim am Ende vor 250 Zuschauern in einem gutklassigen Landesligaspiel verdient mit 2:0 (1:0).

Sascha Musch, der in der Woche als Cheftrainer das Ruder beim FV Altheim übernommen hatte, hat die Mannschaft im Vergleich zum Balingen-Spiel auf einer Position verändert. Springer ist aus seinem Kurzurlaub zurück und ersetzt in der Viererkette Wendelin Spitzfaden, der sein Comeback ohnehin nur auf ein Spiel begrenzt hatte. Mengens Coach Miroslav Topalusic dagegen hat seine Mannschaft im Vergleich zum 0:4 in Oberzell auf drei Positionen verändert. Für den gesperrten Torhüter Knoll kommt Rudolph ins Team, Josip Volarevic ersetzt hinten links Gerold Kablitz und Konrad ist für Frommeld in die Startelf gerückt.

Altheim hat zunächst eindeutig mehr vom Spiel, ist zielstrebiger, nimmt die Zweikämpfe an und sucht den Abschluss. Gaupp schickt über halbrechts Geiselhart, Mengens Torwart Rudolph ist aber schneller am Ball, klärt (zu) kurz auf Spies, dessen Schuss aus der zweiten Reihe blockt Hartl. Der Ball kommt zu Martin Schrode, der mit links von halbrechts Rudolph mit einem harten Schuss prüft. Rudolph lenkt den Ball gerade noch über die Latte (10.). Dann schlittern die aufgerückten Weber und Maier nur knapp an einer Schrode-Ecke vorbei (18.).

Mengen tut sich gegen die dicht gestaffelte Altheimer Hintermannschaft schwer. Konrad prüft Altheims Schlussmann Fisel mit einem Schuss aus 15 Metern ins kurze Eck (19.). Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld setzt Klotz einen Schuss zu hoch an (23.). So richtig vors Tor kommt Mengen nicht. Auf der Gegenseite prüft Schrode nach einem Reck-Zuspiel Rudolph (25.). Beide liefern sich nun ein munteres Spiel, das durchweg fair bleibt. Hartl kann den Ball nach einem Angriff über die linke Seite nicht richtig kontrollieren (26.). Elf Minuten später fällt das Führungstor für die Gäste, als die Mengener Abwehr einen Nichtangriffspakt mit Florian Geiselhart schließt. Geiselhart umkurvt Volarevic, schlägt noch einen Haken und tunnelt im Schuss einen Mengener. Rudolph sieht den Ball spät, der im langen Eck einschlägt - 0:1 (37.). Dann setzt Spies einen Schuss nach einer Gaupp-Flanke zu hoch an (43.).

Mengen fällt nichts ein

Zu Beginn der zweiten Halbzeit scheint das Tempo zunächst ein bisschen nachzulassen, ehe Altheims Schrode nach einer Ecke den Weckruf parat hat. Mengen scheint die Situation fast schon bereinigt zu haben, verliert dann aber einen Zweikampf, Schrode hält aus 25 Metern halbrechts drauf und nagelt den Ball unter die Latte. Rudolph ist noch dran, aber machtlos (56.).

Mengen wehrt sich: Nach einer Flanke von Stumpp kommt Nörz zum Kopfball, Fisel kann die Kugel um den Pfosten lenken (56.). Doch insgesamt ist das aus Sicht der Schwarz-Gelben zu wenig. Topalusic stellt um, beordert den gelernten Angreifer Anton Hartock nach vorne, Hartl nach hinten und lässt eins gegen eins spielen. Zwangsläufig ergeben sich für Altheim Räume und ein Duell Gaupps und Geiselharts gegen Rudolph. Gaupp prüft Rudolph mit einem Flachschuss (58.), dann schickt Gaupp Geiselhart, dessen Schuss pariert Rudolph, den Nachschuss blockt ein Mengener gerade noch gegen Gaupp (67.), der kurze Zeit später erneut Rudolph prüft. Dieses Mal landet der Ball bei Geiselhart, dessen Schuss Konrad blockt (71.). Auf der Gegenseite hat Mengen die beste Chance, als Hartl einen langen Ball schlägt, Konrad flankt von rechts in die Mitte, der den Ball direkt nimmt - vorbei (84.). (Mehr zum Spiel, Stimmen der Trainer etc. lesen Sie in der Montagsausgabe).