Altheim sendet ein Lebenzeichen - Remis gegen Weiler

Von Deutsche Presse-Agentur

G2 Esports hat das Mid-Season Invitational (MSI) in League of Legends (LoL) gewonnen. Damit sicherte sich das europäische Team mit Sitz in Berlin rund um Rasmus „Caps“ Winther (19) den ersten internationalen Titel für ein westliches Team seit Jahren.

Im Finale bezwang G2 Esports das nordamerikanische Team Liquid mit 3:0 - eine sehr einseitige Serie. G2 begann stark und ließ Team Liquid im ersten Spiel keine Chance. Auch das zweite Spiel konnte Team Liquid trotz eines besseren Starts nicht für sich entscheiden.