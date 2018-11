Vor einem dicken Brocken steht der FV Altheim am vorletzten Spieltag des Kalenderjahres, gleichzeitig dem letzten Spieltag der Vorrunde an diesem Samstag. Der VfB Friedrichshafen kommt. Anstoß ist am Samstag, um 14.30 Uhr. Derweil steht fest, wer die Mannschaft zur Rückrunde übernimmt: Neuer Trainer wird Marc Max.

Die Personalnot ist nicht kleiner geworden bei den Grün-Weißen. Martin Schrode, in Biberach bereits angeschlagen eingewechselt, wird gegen den VfB Friedrichshafen nicht auflaufen können, und auch hinter Björn Pfister steht ein Fragezeichen. Pfister hat sich in Biberach eine Bänderdehnung zugezogen. „Björn konnte die Woche über nicht trainieren, will es aber gegen den VfB Friedrichshafen probieren. Denn auch Wendelin Spitzfaden ist nicht da“, sagt Abteilungsleiter Florian Geiselhart.

Sicher bemühen die Friedrichshafener die Erinnerungen ans vergangene Jahr. „Natürlich ist Friedrichshafen eine spielstarke Mannschaft, aber vergangenes Jahr haben wir zu Hause auch ein 2:2 erzielt, waren nach dem Platzverweis für Friedrichshafens Torwart näher am Sieg als der VfB. Und auch im Rückspiel haben wir geführt“, erinnert sich Geiselhart. Im Laufe des Spiels bekam man damals auch Daniel Di Leo immer besser in den Griff. „Aber ganz ausschalten kannst du so einen Mann sowieso nicht“, sagt Geiselhart.

Wichtig: Kompakt stehen

Wichtig ist es deshalb, dass der FV Altheim nicht schon wieder den Beginn verschläft - wie zuletzt in Biberach, als die Grün-Weißen mit 0:3 zurücklagen, bis zur Pause auf 2:3 verkürzten, doch dabei blieb es. „Wir haben wieder gegen ein Topteam knapp verloren, wie schon gegen Weiler. Am Ende stehen halt null Punkte, deshalb überwog auch in Biberach die Enttäuschung“, sagt Geiselhart. Und so haben er und die Altheimer Mannschaft das Ziel gegen Friedrichshafen „was Zählbares“ zu holen. „Wir müssen einfach kompakt stehen.“

Der VfB Friedrichshafen derweil plant schon für die neue Saison. Spielertrainer Daniel Di Leo, Co-Trainer Giovanni Rizzo und der sportliche Leiter Alexander Heumann basteln schon am Kader für die neue Saison. „In den vergangenen Jahren haben wir wertvolle Zeit verstreichen lassen und zu spät mit den Gesprächen begonnen“, sagt Cheftrainer Daniel Di Leo.

Derzeit laufen sie schon und sollen im Dezember vertieft werden. Die Spieler im Kader des VfB haben bis zum 31. Januar 2019 Zeit, um sich für oder gegen den VfB zu entscheiden. „Ich will nicht, dass Spieler pokern. Sie sollen uns rechtzeitig sagen, ob sie bleiben oder nicht“, betont Di Leo. Einer wird bereits im Winter den Verein verlassen. David Schmitz schließt sich dem Bezirksligisten SV Fronhofen an. Dort ist sein Vater Gerhard Trainer. „Es war sein eigener Wunsch und wir haben ihm keine Steine in den Weg gelegt“, meint der VfB-Spielertrainer.

Derweil warnt er vor dem FV Altheim, vor allem angesichts der Partie in Biberach: Dieses Spiel sollte uns Warnung sein. Wir werden auf einen hartnäckigen Gegner treffen, der uns ein Bein stellen will“, meint Daniel Di Leo.