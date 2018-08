Altheim kommt unter Ochsenhausens Räder

Eine böse Schlappe hat der FV Altheim am Samstag in der Fußball-Landesliga hinnehmen müssen. Gegen den SV Ochenhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Rudolf Soukup auf eigenem Gelände mit 0:6 (0:2).

Das Spiel selbst besteht am Ende aus mehreren Schlüsselszenen. Szene eins: Bereits nach vier Minuten lässt der FV Altheim, angetreten in 4-2-4-Ordnung, die Gäste gewähren. Michael Wild, Bruder von Trainer Oliver Wild, sucht und findet mit einem Pass in die Gasse Andreas Ludwig, der alleine auf Torhüter Fisel zuläuft, der erneut Johannes Reuter vertreten muss. Ludwig lässt mit einem Flachschuss Fisel keine Chance - 0:1 (4.). Schlüsselszene zwei ereignet sich nach 20 Minuten: Durch das frühe Anlaufen mit vier vorgezogenen Spielern erzwingt Altheim immer wieder Ochsenhausener Zuspiele ins Nichts, die Altheim erobert. Nach einem solchen schickt Timo Reck schön Florian Geiselhart in die Tiefe, der das Leder an dem aus seinem Tor herausstürzenden Jan Besenfelder vorbeibringt, aber auch knapp am Tor vorbeisetzt (20.). Schlüsselszene drei: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte trägt Altheim den Ball schnell nach vorne. Altheim leitet eine schöne Kombination ein, der Ball kommt aber nach außen statt nach innen, Flanke, Geiselhart hat erneut Pech im Abschluss (21.). Was Altheim kann, kann Ochsenhausen auch: Bälle erobern. Im Gegenzug fällt das zweite Tor für die Gäste aus Ochsenhausen. Ludwig kommt hinter die Abwehr, bedient Ziesel - 0:2 (22.). Dann besitzt erneut Geiselhart die Chanze zu verkürzen, grätscht aber am Ball vorbei (35.). Schlüsselszene vier: FVA-Verteidiger Fabian Springer sieht kurz vor der Pause die Rote Karte: Er selbst spielt Oliver Wild als letzter Mann den Ball in den Fuß und reißt dann den an ihm clever vorbei stürmenden Spielertrainer der Ochsenhausener um, Schiri Krieger zeigt zurecht Rot wegen Notbremse (40.).

Schlüsselszene fünf gibt’s zu Beginn von Abschnitt zwei: In der ersten Minute bricht Licht durch die Altheimer Abwehr, die sich nach dem Springer-Platzverweis in der neuen 4-3-2-Ordnung noch nicht gefunden hat durch und versenkt das Leder im Kasten von Fisel - 0:3 (46.), nur sieben Minuten später macht Alexander Ziesel alles klar - 0:4 (53.). Clever wir Ochsenhausen den sich nun bietenden Platz dank eines Manns mehr nutzt. Jetzt dürfen auch die beiden Wild-Brüder mal ran. Altheim leistet sich zu viele Ballverluste, denn die Grün-Weißen lassen die Köpfe hängen. Oliver Wild schließt einen Angriff zum 0:5 ab (71.), ehe Fisel Oliver Wild im Strafraum zu Fall bringt. Michael Wild verwandelt den fälligen Strafstoß - 0:6 (81.).