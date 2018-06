Altheim ist fast über den Berg

Ganz dicht steht der FV Altheim vor dem Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Rechnerich fehlen noch zwei Punkte, um auch sicher das Relegationsspiel zu vermeiden. Und so zweifelt kaum mehr jemand, dass die Grün-Weißen im Sommer in die zweite Landesligasaison ihrer Vereinsgeschichte gehen. Doch dazu muss am heutigen Samstag in Kehlen Zählbares her (Anpfiff: 15.30 Uhr).

Der Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander hat einmal gesagt: „Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist – denn vorher gehörst du ihm.“ Kammerlander, inzwischen 62 Jahre alt, muss es wissen. Er stand in seinem Leben auf zwölf Achttausendern und kam immer wieder heil im Tal an. Übertragen auf den Fußball könnte man sagen: Du bist erst in einer Liga angekommen, wenn du den Klassenerhalt einmal geschafft hast, vorher warst du nur für eine Saison zu Gast.

Erinnerungen ans Hinspiel

Mit einem Punkt in Kehlen könnte Altheim seine persönliche Bergtour zu einem erfolgreichen Ende bringen. Das weiß auch Altheims Trainer Zoran Golubovic. „Das ist das finale Spiel“, fordert er von seiner Mannschaft Zählbares. „Die Mannschaft weiß, um was es geht. Sie ist motiviert und wir wollen aus eigener Kraft den Deckel auf den Topf machen. Das ist doch am schönsten, wenn man es selbst macht und nicht auf die anderen Plätze schauen muss.“ Und außerdem will es Altheim nicht aufs letzte Heimspiel gegen Balingen II am kommenden Wochenende ankommen lassen. Denn in diesem, so befürchten die Altheimer, setzt die TSG Balingen II spielberechtigte Oberligaspieler ein.

Gegen Kehlen will der FV Altheim auch die Tatsache nutzen, dass die Ergebnisse der vergangenen Wochen nicht unbedingt zum Nachteil des FV Altheim ausfielen. Wie auch am vergangenen Wochenende, als die TSG Balingen vom TSV Berg gleich ein halbes Dutzend eingeschenkt bekam (1:6) und auch der SV Mietingen bei Olympia Laupheim die einkalkulierte Niederlage - wenn auch durch späte Treffer - hinnehmen musste (0:2).

„Ja, die Ergebnisse auf den anderen Plätzen waren in den vergangenen Wochen nicht unbedingt zu unserem Nachteil“, räumt Golubovic ein. Etwas zum Nachteil geriet der Verlauf des Hinspiels, als Altheim bereits nach 30 Minuten mit 0:3 zurücklag. „Diesem Rückstand sind wir dann die ganze Zeit hinterhergesprungen“, erinnert sich Golubovic. Am Ende hieß es 4:3 für die Gäste aus Kehlen. „Ich denke, das ist aber ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Ein Unentschieden würde vielleicht beiden helfen. Aber wir wollen das Spiel schon gewinnen und einen Dreier ziehen.“ Denn es gelte für die Mannschaft mit einem tollen Gefühl in die Pause zu gehen und die Vorbereitung im Sommer - ohne Golubovic und mit neuem Trainer Rudi Soukup (die SZ berichtete) - mit Selbstvertrauen anzugehen. „Wir wollen eine gute Leistung zeigen und wenn möglich gewinnen. Das wäre schön“, sagt der Coach.

Beim Vorhaben, in Kehlen drei Punkte zu holen, wird Innenverteidiger Fabin Springer fehlen, der privat verhindert ist. Dagegen sind Alexander Kienle (Kopfverletzung nach Zusammenprall) und Stefan Münst (Gelb-Rot-Sperre) wieder dabei.