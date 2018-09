Altheim feiert ersten Heimsieg der Saison

Der FV Altheim hat am Sonntag ein Lebenszeichen gesendet. Eine Woche nach der Trennung von Traier Rudi Soukup und der 0:1-Niederlage in Dotternhausen besiegte die Elf von Interimscoach Martin Schrode die TSG Balingen II mit 2:1 (0:1). Dabei leitete der Interimscoach selbst mit seinem Treffer kurz nach der Pause die Wende ein. Für Schrode wird es ein einmaliges Intermezzo bleiben. Ab dieser Woche übernimmt Sascha Musch, einst Landesligaspieler beim FV Bad Saulgau und in der Bezirksliga beim FV Alheim das Traineramt. „Sascha Musch wird das Training bis zum Winter leiten“, erklärte Abteilungsleiter Florian Geiselhart nach der Partie.

Die Erleichterung der Altheimer war riesengroß, als Schiedsrichter Julian Herrmann am Sonntag kurz nach Viertel vor fünf die Partie gegen die TSG Balingen II abpfiff. Eigentlich alle lagen sich in wechselnder Besetzung in den Armen, klatschten sich ab und lachten. Der 2:1-Erfolg gegen die TSG Balingen II markiert das Ende einer Durststrecke, die seit dem zweiten Spieltag andauerte. Gleichzeitig ist der Sieg gegen die Balinger der erste Heimdreier in dieser Saison. „Wichtig ist, dass wir hier heute drei Punkte eingefahren haben“, sagte Interimscoach Martin Schrode nach der Partie. „Ich glaube, man hat der Mannschaft heute von der ersten Minuten angemerkt, dass sie gekämpft hat und dass wir uns letzten Endes auch durch den 0:1-Rückstand nicht aus dem Konzept haben bringen lassen. Wir wollten heute kompakt stehen, vor allem in der Mitte. Das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen“, brachte es Schrode auf den Punkt.

Schrode wartete mit mehreren taktischen Änderungen auf. Er selbst spielte wieder weiter vorne. „Ich habe taktisch ein 4-2-3-1 gewählt. Wir wussten, dass unsere schnellen Außen eine Waffe sind.“ Und so wurde das 4-2-3-1 in Ballbesitz eigentlich eher zu einem 4-3-3. Zum Altheimer Leidwesen erlitt Patrick Spies schon früh eine Verletzung, die ihn handicappte. „Patrick wollte eigentlich schon früher raus, aber ich habe zu ihm gesagt, dass er es bis zur Pause versuchen soll. Aber in der Pause ging es nicht mehr“, so Schrode.

In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften um Ordnung bemüht. Beide standen relativ sicher, beim FVA organisierte Comebacker Wendelin Spitzfaden die Hintermannschaft und tat dem Spielaufbau obendrein gut. „Dass Wendelin ausgeholfen hat war - zunächst - eine einmalige Sache, die zum einen dem Ausfall von Fabian Springer geschuldet war. Zum anderen wollte er in der angespannten Situation dem Verein helfen“, sagte Schrode.

Nicht viele Torraumszenen

Trotz allem kam im ersten Abschnitt nicht viel Zählbares aufs Tablett: Ein Schuss von Gaupp (5.), ein Freistoß von Schrode (10.), eine gute Einzelaktion des Interimstrainers (16.) und ein Kopfball von Spitzfaden nach einer Gaupp-Ecke (34.) und ein Abpraller von Maier (45.).

Kurz zuvor hatte der FV Altheim den Tiefschlag erhalten, als Erdlei flankte und der aufgerückte Huss das Kopfballduell gegen einen Mitspieler und einen Altheimer gewann und das Leder gegen den Lauf Fisels ins lange Eck legte - 0:1 (35.).

Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag. Angriff über rechts und Geiselhart, der Ball kam in den Rücken der Abwehr, genau auf Schrode, der Grom im TSG-Tor keine Chance ließ (46.). Das Spiel plätscherte weiter vor sich hin, beide bemühten sich, viel Zählbares war kam nicht heraus. Bis zur 67. Minute. Freistoßflanke von Schrode, Grom konnte den Ball nicht festhalten und ließ ihn genau aufs Knie von Maier fallen, der den Ball über die Linie drückte (67.). Die beste Ausgleichschance hatten die Gäste, als der eingewechselte Göttler kurz vor Schluss einen fulminanten Schuss zu hoch ansetzte (85.). Nächster Gegner ist schon am Freitag der FC Mengen.