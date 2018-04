Altheim feiert einen wichtigen Sieg

Einen den Zahlen nach deutlichen Sieg hat der FV Altheim am Ostermontag in einem Spiel des 24. Spieltags der Fußball-Landesliga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Zoran Golubovic besiegte vor 260 Zuschauern auf eigenem Gelände den TSV Eschach mit 5:1 (4:1) und feierte damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf, verlor aber Martin Schrode, der sich bei einem Zusammenprall mit Gegenspieler Raphael Baumann eine schwere Verletzung zuzog. Beide Spieler mussten raus, beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

„Wenn man die Zahlen sieht, denkt man: Das war aber deutlich. Aber so deutlich war es gar nicht. In der ersten Halbzeit war es eher ein offener Schlagabtausch. Wir hatten nur das Glück, dass wir unsere Chancen verwertet haben“, sagte Altheims Trainer Zoran Golubovic nach der Partie. „Klar: Wenn mir einer vor der Partie das 5:1 angeboten hätte, hätte ich unterschrieben.“

Doch der Reihe nach. Schon nach zwei Minuten zappelt der Ball im Tor der Gäste. Nach einer weiten Flanke von Patrick Spies über die Abwehr hinweg, erläuft sich der neben Martin Schrode beste Mann auf dem Platz, Florian Geiselhart, das Leder, lässt die schwache Eschacher Hintermannschaft, die nicht nur in dieser Szene völlig überfordert wirkte, stehen, bedient den aufgerückten Martin Schrode, der fast am Elfmeterpunkt lauert und zum 1:0 trifft (2.). Eschach versteckt sich aber keineswegs. Vor allem Benedikt Böning hat viel zu viel Platz und weiß diesen auch zu nutzen. Nach zehn Minuten nimmt Michael Fässler aus 20 Metern Maß und jagt das Leder übers FVA-Gehäuse, das wieder von Johannes Reuter gehütet wird (9.). Acht Minuten später gibt Altheims Gaupp eine Ecke flach in die Mitte und hat Pech, dass Freund und Feind verpassen (17.). Eine Minute später fordert Fässler auf der Gegenseite wegen eines vermeintlichen Trikotzupfers Elfmeter - vergebens (18.). Stattdessen kombiniert sich Altheim zum 2:0: Jochen Gulde leitet den Angriff über links ein, spielt das Leder auf Geiselhart, der am Schlussmann vorbei aufs lange Eck köpft, der lauernde Stefan Münst sprintet in den Ball und schiebt ihn ins Tor - 2:0 (24.). Nur drei Minuten später der nächste Streich. Foul an Münst am Strafraum, Schrode schlenzt das Leder aus halbrechter Position mit links halbhoch ins lange Eck - 3:0 (27.). Doch es bleibt dabei. Nach hinten ist Altheim zu lässig, leistet sich auch immer wieder Fehler im Aufbau oder verliert einfach die Zweikämpfe. Als Böning ein Kopfballduell im Strafraum gewinnt, legt er ab auf Fässler, der flach zum 1:3 aus Sicht der Gäste trifft (32.). Dann rettet Reuter gegen Baumann (34.). Altheim stellt den alten Abstand wieder her: Jochen Gulde umspielt gleich einige Gegenspieler, nimmt Schrode mit, der im Doppelpass wieder Gulde bedient und der Langenenslinger in FVA-Diensten schiebt ein - 4:1 (38.).

Zweimal Aluminium

Nach der Pause steht Altheim nun besser in der Hintermannschaft, kontrolliert das Geschehen. Golubovic: „Wir wollten kompakter stehen“. Nun, das gelingt, trotzdem haben die Grün-Weißen genügend Möglichkeiten, um das Ergebnis nach oben zu schrauben. Doch der große Schock kommt nach knapp einer Stunde: Baumann und Schrode prallen mit den Köpfen zusammen, während Baumann sofort eine Platzwunde davonträgt, die im Krankenhaus genäht werden muss, drückt’s bei Martin Schrode ein dickes „Ei“ über der Augenbraue raus. Beide müssen minutenlang behandelt werden, schließlich raus (58.) und mit dem Krankenwagen in die Notfallaufnahme. Altheim übt sich gegen zehn Eschacher nach der Gelb-Roten Karte für Eitel (59.) derweil im Auslassen dickster Chancen. Geiselhart ans Außennetz (60.), Geiselhart an den Pfosten nach einem tollen Solo (70.) - es soll einfach nicht sein, an diesem Tag für Altheims Nummer elf mit einem eigenen Tor. Doch Jochen Gulde erklärt sich solidarisch, trifft zu Beginn nach einem schönen Solo ebenfalls den Pfosten. Doch seinen Abpraller verwertet Wiest zum 5:1 (90. +1).

Zoran Golubovic, Trainer des FV Altheim: „Wenn man die Zahlen sieht, denkt man: Das war aber deutlich. Aber so deutlich war es gar nicht. Das ergibt ein falsches Bild. In der ersten Halbzeit war es eher ein offener Schlagabtausch. Wir hatten nur das Glück, dass wir unsere Chancen verwertet haben. Klar: Wenn mir einer vor der Partie das 5:1 angeboten hätte, hätte ich unterschrieben. Aber wir haben im ersten Abschnitt viel zu wenig gegen den Ball bearbeitet. In der zweiten Halbzeit wollten wir dann kompakter stehen. Beim Stand von 4:1 müssen wir nicht mehr um jeden Preis drauf gehen. Aber natürlich haben wir unsere schwarze Serie beendet. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt geht es nach Heimenkirch, Aber das wird kein Spaziergang.“

Stefan Krause, Trainer des TSV Eschach: „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, hatten überhaupt kein Zweikampfverhalten. Allerdings hat der Schiedsrichter bei zwei Toren meiner Meinung nach eine klare Abseitsstellung übersehen, beim zweiten Tor der Altheimer und beim letzten. Auch der Platzverweis war zu hart. Michael Eitel hat für zwei Fouls Gelb und Gelb-Rot gesehen. Aber am Schiedsrichter mache ich es nicht fest. Trotzdem fühlen wir uns heute hier benachteiligt.“ (mac)