Altenpfleger werben kreativ für Europa

„Denk mal – worauf baut Europa?“ So war der 65. Wettbewerb des Europazentrums Baden-Württemberg überschrieben. Mit ihrem Beitrag, „Europa – du und ich“ in der Kategorie „Vielfalt macht stark“ hat die Abteilung Altenpflege der Helene-Weber-Schule in Bad Saulgau die Jury überzeugt. Mehr als 85 000 Schüler beteiligten sich bundesweit an diesem Wettbewerb an insgesamt 1269 Schulen. Als Schirmherr fungierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

„Was für eine Freude!“ Unter dieser Überschrift stand kürzlich die feierliche Überreichung der Preise durch die beiden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) sowie Klaus Burger (CDU) sowie der Schulleiterin Elisabeth Croisier. Zuvor jedoch stellten die verantwortlichen Lehrkräfte Margarete Rößler-Wacker und Angelika Steinhart-Neff den Wettbewerbsbeitrag vor und spannten den Bogen zwischen Europa und der Altenpflege. In den Lehrplänen der Altenpflege taucht Europa nicht auf.

Kreativ verbanden die Autorinnen Methoden der Pflege wie das „Erzählcafe“, die „Zehn-Minuten-Aktivierung“ und das „Biografiebuch“ mit Europa. Jung und Alt und alle Menschen dazwischen kommen ins Gespräch, tauschen sich aus und sind damit zusammen verantwortlich für ein gelingendes und förderliches Miteinander.

Große Vielfalt

In den Klassen der Altenpflege spiegelt sich eine große Vielfalt europäischer, ja internationaler Regionen. Und auch bei den Pflegeempfängern gibt es, nicht zuletzt durch die beiden Weltkriege, viele Menschen unterschiedlichster Herkunft und Biografie. Dies zu verknüpfen, gelingt immer wieder und erfreut alle Beteiligten. Werbt für Europa, bringt euch ein, beteiligt euch – so die Aufforderung und Einladung der Abgeordneten und Referenten. Sie war gerichtet an die Schüler der Altenpflege, aber insbesondere auch an die Klassen des Wirtschaftsgymnasiums der Helene-Weber-Schule, die als Gäste an der Preisverleihung teilnahmen.

Sabine Jehle vom Spitalfonds in Pfullendorf, als Vertreterin der kooperierenden Pflegeeinrichtungen, appellierte an die Abgeordneten, jetzt nicht nachzulassen im Bemühen um bessere Rahmenbedingungen und eine bessere Vergütung in der Altenpflege.

Daniela Dittler, eine Preisträgerin, berichtete vom Hauptpreis, einer viertägigen Reise nach Schengen, Brüssel und Luxemburg. Hier gab es nicht das Europa aus den Medien, weit weg, sehr abstrakt und kaum verknüpft mit unserem Alltag. Nein, das war Europa hautnah, mit Gänsehautfaktor. Eindrückliche und nachhaltige Begegnungen, Erlebnisse und Erfahrungen. Macht mit, erfüllt diese Aufgabe und Herausforderung mit – noch mehr Leben. So lautete die Botschaft dieser Stunde.