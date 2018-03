Alpenverein will Kletterwand bauen

Die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist in den vergangenen fünf Jahren um 120 Mitglieder auf derzeit mehr als 650 Mitglieder gestiegen. Das hat der Vorsitzende Hans-Peter Hauser bei der Hauptversammlung am Dienstagabend im Vereinsheim der Kleintierzüchter mitgeteilt. Außerdem will der Verein zentrumsnah eine Kletterwand bauen.

Wenn die Hauptversammlung die Stimmung im Verein widerspiegelt, ist es um die DAV-Sektion Bad Saulgau gut bestellt. Die bestens vorbereitete und vom Vorsitzenden souverän geleitete Versammlung gab einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten. In seinem Bericht bezeichnete Hans-Peter Hauser 2017 als ein erfolgreiches Jahr mit einer positiven Mitgliederentwicklung. Mit mehr als 650 Mitgliedern liegt der Verein über dem bundesweiten Durchschnitt.

Hauser dankte allen, insbesondere den Tourenführern, die es ermöglichten, ein interessantes und abwechslungsreiches Angebot zu bieten. Besonders positiv bewertete er, dass alle 80 Ausfahrten unfallfrei blieben.

Als langfristiges Ziel formulierte Hasuer den Bau einer zentrumsnahen Kletterwand, die die Kletterwand in Bolstern ablösen soll. Die DAV-Sektion bevorzugt deshalb einen Neubau statt der Sanierung der in die Jahre gekommenen ABC-Halle, um das Vorhaben verwirklichen zu können. Die Kletterwand sei auch eine Bereicherung für den Schulsport, aber auch eine attraktives Freizeit- und Sportangebot, so Hauser.

Die stellvertretende Vorsitzende Ingrid Winkhart berichtete über die monatlichen Vortragsveranstaltungen, die thematisch von „Auf steilen Schienen durch die Schweizer Berge“ bis zum Reisebericht „Mekong-Laos-Kambodscha“ reichten.

Schriftführerin Waltraud Gebhardt berichtete über die Digitalisierungsoffensive des Bundesverbandes und stellte die neue Facebookseite www.facebook.com/DAVsaul/ vor. Ausbildungreferent Albrecht Hinderhofer ließ nochmals die Skiausfahrten sowie die vielfältigen Wander- und Klettertouren Revue passieren. Die Ostertourenwoche in den westlichen Stubaiern nannte er als ein Höhepunkt der Wintersaison, während die Besteigung des Hochvogels und das Klettersteigwochenende im Ötztal die Genußtouren des Sommers waren.

Angebote für Kinder

Jugendreferent Markus Bauser nannte die Förderung von Kindern und Jugendlichen als ein wichtiges Ziel. Die Angebote beim Kindersommer und beim Sommerferienspaß seien auf große Resonanz gestoßen. Mit „Wir lieben die Berge – wir schützen die Natur“ machte die Naturschutzreferentin Judith Werner deutlich, dass Freizeitgestaltung und naturnahes Verhalten miteinander einhergehen müssen.

Dass der Verein auch finanziell gut dasteht, bewies der Kassenbericht des Schatzmeisters Siegfried Gindele. Die anstehenden Wahlen gingen schnell über die Bühne. Die bisherigen Amtsinhaber Markus Bauser als Jugendreferent, Waltraud Schweizer als Mitgliederverwalterin und die beiden Kassenprüfer Günther Gerstetter uind Uwe Zweifel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Während Bürgermeisterstellvertreter Thomas Zimmerer die Grüße der Stadt überbrachte, lobten die Vertreter der benachbarten Sektionen Aulendorf, Bad Waldsee und Mengen die gut nachbarschaftlichen Beziehungen.