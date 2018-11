Alles deutet auf einen Dreikampf hin

Eigentlich sind noch sieben Spiele in der Vorrunde zu absolvieren, da aber die Spiele noch nicht neu angesetzt sind und wohl erst 2019 ausgetragen werden, zieht die „Schwäbische Zeitung“ vor dem ersten Rückrundenspieltag am kommenden Wochenende schon mal eine erste Zwischenbilanz. Mit insgesamt 433 Toren in 113 Spielen erreichte die Liga einen Schnitt von 3,8 Treffern pro Spiel. Dies ist geringfügig schlechter als im Vorjahr (3,9). An der Spitze der Liga steht der FV Bad Schussenried mit 33 Punkten und 35:17 Toren. Als Verfolger sind zwei Teams zu nennen, der SV Uttenweiler und der FV Neufra, die beide 30 Punkte gesammelt haben. Sechs Mannschaften, der FC Laiz, die TSG Rottenacker, der SV Sigmaringen, die SG Altheim, der FC Krauchenwies/Hausen und der FV Altshausen müssen derzeit bangen.

Vorrundenmeister: Wie gesagt: Noch stehen sieben Spiele aus, unter anderem die Partien Laiz - Uttenweiler und Bad Schussenried - FC Krauchenwies/Hausen und TSG Ehingen - FV Neufra/D. Bad Schussenried fehlt noch ein Pünktchen, um offiziell den inoffiziellen Titel des Vorrundenmeisters einzustreichen. Halbmeisterlich ist die Bilanz der Bad Schussenrieder schon jetzt: Zehn Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage, 35:17 Tore, das klingt bis hierher ganz ordentlich, bleibt aber (natürlich) hinter dem Wert des FC Mengen aus dem Vorjahr zurück. Die Verfolger SV Uttenweiler und FV Neufra liegen mit 30 Punkten drei Zähler zurück. Gewinnen an den kommenden Wochenenden alle Mannschaften ihre Spiele, könnte der FVN auf Position eins überwintern, denn als einziges Nachholspiel ist die Partie des FV Neufra noch 2018 angesetzt, am 8. Dezember.

Torjäger: Mit 21 Treffern liegt Felix Bonelli vom FV Bad Schussenried mit großem Vorsprung auf Platz eins. Verfolger Nummer eins ist Fabian Brehm (Neufra, 11), dahinter folgt eine ganze Armada mit zehn Treffern. An den Spitzenwert des Vorjahrs, die 29 Treffer von Alexander Klotz, kommt niemand heran.

Aufsteiger: Die Aufsteiger spielten eine erstaunlich gute Rolle. TSV Riedlingen liegt auf Rang fünf mit 23 Punkten. Die SGM Blönried/SV Ebersbach (9.) und die SG Hettingen/Inneringen (10.) holten jeweils 19 Punkte und stehen klar über dem Strich im gesicherten Mittelfeld. Chapeau.

Heimbilanz: Mit 18 Punkten ist der SV Uttenweiler das beste Heimteam der Liga. Fünf Siege, drei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche. Das Torverhältnis von 13:2 spricht für sich. Die schlechteste Heimbilanz hat der FC Laiz mit nur vier Punkten (ein Sieg, ein Remis).

Auswärtsspiele: Die TSG Ehingen blieb als einziges Team auswärts unbesiegt. Acht Spiele, sechs Siege, zwei Remis stehen in der Bilanz. 20 Punkte und 21:5 Tore können sich sehen lassen. Zwei Klubs holten auswärts nur drei Punkte. Der SV Bad Buchau konnte als einziges Team der Liga auswärts nicht siegen (drei Remis) und die SGM Blönried/SV Ebersbach holte auswärts auch nur einen Sieg.

Beste/schlechteste Abwehr: Die beste Defensive stellt mit nur sechs Gegentoren der SV Uttenweiler. Die schlechteste Defensive steht in Rottenacker. 43 Gegentore lassen die TSG zittern.

Offensivkräfte: Mit 37 Toren stellen die Spfr. Hundersingen die beste Offensive der Liga. Nachdem der Relegationsteilnehmer in den ersten Spielen schwächelte und nur eines der ersten sieben Spiele gewann, gab es in den folgenden sieben Partien fünf Siege und zwei Unentschieden. Zwei Mannschaften brachten es nur auf 17 Treffer, der FC Laiz und der FC Krauchenwies/Hausen stehen damit am Ende der Offensivwertung.

Höchste Siege und klare Niederlagen: Beim 6:4-Sieg der TSG Rottenacker in Hundersingen am 3. Spieltag fielen die meisten Tore, zehn an der Zahl. Den höchsten Sieg feierte der FV Neufra, beim 7:0 am 12. Spieltag gegen die SG Hettingen/Inneringen.

Siege/Remisspiele: Insgesamt konnten die Mannschaften 86 Siege feiern, im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt noch 99. Mit 10 Siegen ist der FV Bad Schussenried die erfolgreichste Mannschaft. 27 Spiele endeten Remis. Die SG Hettingen/Inneringen ist mit sieben Unentschieden der Remiskönig.

Meisterschaftsfavorit/Abstiegskandidaten: An der Spitze scheint sich ein Dreikampf (Schussenried, Uttenweiler, Neufra) zu entwickeln. Die TSG Ehingen (sechs Punkte Rückstand) könnte sich noch mit einklinken, siegt die TSG gegen den FVN im Nachholspiel könnte sie dran sein. Der Abstiegskampf wird brisant. Mit Laiz, Rottenacker, Sigmaringen, Altheim, Krauchenwies und Altshausen stehen mehrere Klubs mit großer Vergangenheit unten.