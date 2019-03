Alles beginnt mit dem Spagat der Cousine

„Ihr Lieblingsplatz ist die Turnhalle“, sagt Mama Olga Gutzeit, als sie von ihrer neun Jahre alten Tochter Shanice spricht. Auch in den Schulferien fiebert diese darauf hin, mit ihr nach Ulm zu fahren. Dort trainiert die Grundschülerin aus Riedlingen im Leistungszentrum für rhythmische Sportgymnastik der TSG Söflingen fünf- bis sechsmal pro Woche.

Der Erfolg bleibt bei einem so hohen Trainingspensum nicht aus. Im Dezember 2017 holte sie sich bei einem internationalen Wettbewerb in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai einen ersten Platz. Im Februar dieses Jahres trat sie in Tallinn in Estland beim ebenfalls international besetzten Noorus-Wintercup an und erturnte sich in ihrer Altersklasse mit dem Seil Rang zwei. Fast 400 Mädchen aus den verschiedensten Ländern maßen sich bei dem Wettbewerb. Von der TSG Söflingen waren insgesamt 14 Mädchen dabei. Den dritten Platz belegte sie mit dem gleichen Handgerät kurz zuvor in Belgien, beim Brüssel-Cup in diesem Jahr. Neun Mädchen der TSG Söflingen reisten in die belgische Hauptstadt.

Trainerin: Magdalena Brzeska

Die Mannschaft der Neun- bis Zehnjährigen und ihre Trainerinnen, Magdalena Brzeska, selbst 26-fache deutschen Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik, und Evgenya Cherkasenko, waren auch beim Turn-Talentschul-Pokal des Deutschen Turnerbundes (DTB) in Nürnberg im Februar, wo sie sich als Zweite in die Siegerliste eintragen konnten. „Ehrgeiz und Ziele wachsen von Wettkampf zu Wettkampf“, stellt die Mutter fest und jeder sei ein guter sportlicher Lernprozess, schließlich gibt es viel abzugucken bei Spitzensportlerinnen. Tochter Shanice gefällt es, wenn sie für die Wettbewerbe geschminkt wird, doch noch muss sie sich das Make-up beschränken, betont die Mutter, die auch die Wünsche ihrer Tochter kennt: statt Spielzeug Wettkampfkleider.

Shanice Gutzeit war viereinhalb Jahre alt, als ihre Cousine Laura ihr einen Spagat vorführte. „Das will ich auch können“, beschloss das Mädchen und begleitete Laura zum Training zur TG Biberach. Aus einem Mal wurden regelmäßige Übungsbesuche. Schicksalhaft war ein Ausflug der TG--Mädchen zur TSG nach Söflingen. In dem Leistungszentrum sollte ihnen vermittelt werden, was man bei konsequentem Üben erreichen kann. Auch selbst durften die Kinder zeigen, was sie bereits können. Shanice überzeugte ein weiteres Mal und fortan fuhren die Eltern montags nach Biberach und freitags nach Ulm zum Training. Seit September 2014 gehört sie in Söflingen zur Leistungsabteilung. Biberach musste verzichten.

Eltern unterstützen Shanice

Die Eltern übernehmen die Fahrdienste. „Wir tun dies, weil sie das möchte“, betont ihre Mutter, die auch in Dubai, Tallinn und Brüssel dabei war. Dass die Schule nicht darunter leiden darf, war von Anfang an klar. Doch Shanice Gutzeit ist eine gute Schülerin und dafür, dass die Viertklässlerin für solche großen Wettbewerbe auch mal ein, zwei Tage vom Unterricht befreit wird, ist die Familie „sehr dankbar“.

Eine ganze Reihe an Pokalen und Medaillen zieren inzwischen das Zimmer von Shanice. Sie stehen auf einem Regal oder in Bilderrahmen auf dem Schreibtisch. Spagat gehört bei Shanice zu den liebsten Übungen. Als Gerät schätzt sie den Reifen, aber die Wettbewerbs-Ergebnisse zeigen, dass sie auch sehr gut mit dem Seil umgehen kann. Dehnübungen macht sie bereits beim morgendlichen Zähneputzen und selbst die Autofahrten weiß sie zu nutzen, nicht nur um zu lernen.

Weil sie für die rhythmische Sportgymnastik „brennt“, unterstützen sie ihre Eltern nach Kräften. Sie bringen nicht nur viel Zeit auf, sondern auch Geld. So müssen Fahrt- und Hotelkosten von den Eltern finanziert werden, egal ob Dubai, Estland oder Belgien. Was ihnen wichtig ist: Dass bei allem Ehrgeiz das Kind sein nicht zu kurz kommt. Und so pflegt Shanice - trotz vieler Trainingseinheiten - ihre Freundschaften zu Sport- und Schulkameradinnen.