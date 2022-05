Alleinlebende tun sich zusammen

Das erste Zusammentreffen unter dem Titel „Allein in Bad Saulgau“ gestalteten zwölf Menschen, die sich von der Ausschreibung angesprochen fühlten. Zehn Frauen, zwei Männer, überwiegend Alleinlebende, eine Mischung aus Alteingesessenen und neu Hinzugezogenen. Das schreibt der Verein „Bürger helfen Bürgern“ in einer Pressemitteilung.

Es sei sehr deutlich geworden, dass alle versuchten, der drohenden Einsamkeit etwas entgegenzusetzen und selbst etwas dagegen zu unternehmen, heißt es in der Mitteilung. Die von der Initiatorin und Moderatorin Angelika Steinhart-Neff gewählte Methode der „Zukunftswerkstatt“ führte zu einem regen Austausch und kreativen Ideen und Anregungen. So wünschen sich die Teilnehmenden mehr Gelegenheiten sich in einer kleinen oder auch größeren Gemeinschaft unkompliziert treffen zu können, zum Spazierengehen, Radeln, Spielen, zum Gespräch, zum Austausch bei einer Tasse Kaffee oder beim Eisessen. Auch Anregungen bezüglich kreativen Angeboten, Tanzen, Busverbindungen, Angebote für „Neue“ in Bad Saulgau wurden diskutiert.

Deutlich wurde, dass Menschen, die Ablehnung erfahren oder negative Erfahrungen im „öffentlichen Raum“, zum Beispiel beim Buchautomaten der Bücherei machen, sich eher zurückziehen statt einen zweiten Versuch zu wagen, heißt es in der Mitteilung. So bot diese Zusammenkunft auch eine Plattform, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen und Unterstützung anzubieten. Ganz effektiv wurden erste Ziele formuliert, die gemeinsam angepackt und umgesetzt werden sollen.

Das erste Anschlusstreffen ist schon am Freitag, 20. Mai, im Cafe „Bürger helfen Bürgern“ in der Karlstr. 7/1 in Bad Saulgau um 14 Uhr geplant. Hierzu sind weitere Interessierte eingeladen.