Alle Wünsche erfüllt!

50 Wünsche von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen, auf Papiersterne geschrieben, wurden an den Wunschbaum der Volksbank Bad Saulgau gehängt.

Jeder, der Lust hatte, konnte sich die Wünsche anschauen und einen der bunt verzierten, anonymen Sterne abhängen und einen Wunsch erfüllen. Innerhalb von zwei Wochen waren alle Wünsche vergriffen.

„Wir sind überwältigt von der großen Resonanz und den vielen positiven Rückmeldungen der Wunscherfüller auf unsere Weihnachtsaktion, die wir in diesem Jahr erstmals in Bad Saulgau gestartet haben,“ so Vorstandsmitglied Klaus Thaler. Das Team des Caritasverbands Biberach-Saulgau darf die Geschenke nun an die Kinder ausliefern.

„Gerade in der aktuellen Zeit sind wir sehr dankbar, dass es solch eine tolle Aktion gibt“, so Andrea Hehnle vom Caritasverband. Bei den Kindern standen nicht nur Spielsachen auf dem Wunschzettel. Auch Bücher, Fußballschuhe und Bettwäsche waren geäußerte Wünsche.

Auch Heidi Gebhart, eine Mitarbeiterin der Volksbank Bad Saulgau, suchte sich gemeinsam mit ihren Kindern zwei Wunschsterne aus: „Ich habe selber gesunde Kinder, denen es an nichts fehlt, deshalb haben wir zu Hause entschieden, zwei Kindern zu helfen die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Kinder durften sich jeweils einen Stern aussuchen und haben die Geschenke voller Stolz in der Filiale abgegeben.“

Am besten gefallen hat vielen Spendern, dass die Aktion den Kindern in der unmittelbaren Umgebung hilft. Aufgrund der großen Beteiligung soll die Aktion Wunschbaum auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.