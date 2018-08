Alle tippen auf den SV Hochberg

Auch die Kreisliga B, Staffel 3 spielt in der am Sonntag beginnenden Saison in einer Zwölfer-Staffel. Die meisten Vereinsvertreter nennen den SV Hochberg, wenn sie auf die Suche nach einem Favoriten gehen. Kein Wunder, betrachtet man sich die Qualität der Neuzugänge.

SGM FV Altshausen II/SV Ebenweiler: Nach der Neugründung der Spielgemeinschaft Altshausen II/Ebenweiler wuchs der Kader stark an. Dies war durchaus nützlich für die Vorbereitungszeit, da so die Trainingsbeteiligung konstant hoch blieb. „Wir konnten die neuen Akteure allesamt gut integrieren. Durch die Neuzugänge konnten wir einiges an Erfahrung hinzugewinnen, dies hat uns in den letzten Spielzeiten oftmals gefehlt“, sagt FVA-Trainer Simon Raschmann. Das Ziel soll dabei einfach eine solide Spielzeit sein, an deren Ende das Team eine Platzierung im oberen Drittel anvisiert.

SV Fleischwangen: Unter dem neuen Trainer Ozan Ekrem absolvierte Fleischwangen eine starke Vorbereitung mit dem Turniersieg in Ebersbach als Höhepunkt, die bereits jetzt Hoffnung macht auf eine vielversprechende Saison des SVF. Abteilungsleiter Thomas Oehler untermauert dies nochmals deutlich: „In den vergangenen Wochen haben alle Spieler richtig gut mitgezogen. Für die kommende Spielzeit visieren wir die Spitzenplätze an und wollen um den Aufstieg definitiv ein Wörtchen mitreden.“

SV Hochberg: Trotz einer eher durchwachsenen Saisonvorbereitung blickt der SV Hochberg mit großen Erwartungen auf die neue Spielzeit. Durch etliche Neuzugänge wurde die Qualität nochmals sowohl punktuell als auch in der Breite deutlich erhöht. Der SVH zeichnet sich dabei vor allem durch eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Akteuren aus. „Wir waren bereits in den vorherigen Spielzeiten stets vorne mit dabei. Diese Saison haben wir eindeutig den Aufstieg im Blick“, sagt Hochbergs Abteilungsleiter Anton Buck.

SV Herbertingen: Nach einem schwachen Start in die Vorbereitung nahm das Training in Herbertingen erst mit der Zeit an Intensität zu. Mit insgesamt acht internen Neuzugängen aus der eigenen Jugend wurde der Kader zudem enorm verjüngt. „Unser Ziel ist es auf jeden Fall besser abzuschneiden als in der vorherigen Saison. Wichtig wird dabei vor allem der Saisonstart sein. Gestaltet sich dieser erfolgreich, so ist eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte überaus realistisch“, glaubt Trainer Stefan Bexten.

SV Hohentengen II: Die zweite Mannschaft des SVH absolvierte eine solide Vorbereitungszeit mit hoher Trainingsbeteiligung. Unter dem alten und neuen Übungsleiter Peter Bruggeser war nun auch ein separates Training der beiden Mannschaften möglich, was durchaus nochmals zu einer Leistungssteigerung der Spieler führte. „Wir streben schlichtweg nur eine Verbesserung zur Vorsaison an und haben dabei die 25-Punkte-Marke als grobes Ziel“, sagt SVH-Abteilungsleiter Clayton Sigle.

SF Hundersingen II: Die Reserve der SF Hundersingen verfügt in dieser Saison nur über einen sehr begrenzten Kader, dadurch wird das Team zwangsläufig auch immer wieder mit AH-Akteuren aufgefüllt. So wird es die Mannschaft um Trainer Markus Kretzer wohl in dieser Spielzeit sehr schwer haben. „Wir wollen ähnlich herbe Niederlagen wie in der vorherigen Rückrunde vermeiden. Darüber hinaus gilt es schlichtweg, insgesamt mehr Zug in die Mannschaft zu bekommen. Ein bestimmter Tabellenplatz wird von uns nicht anvisiert“, sagt SFH-Abteilungsleiter Karl Störkle.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach II: Zum ersten Mal überhaupt spielt die Reserve der SG Blönried/Ebersbach nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga nun in Konkurrenz in der Kreisliga B3. Der Start in die neue Saison ist dem SVE mit dem Pokalsieg im Nachbarduell gegen den FV Altshausen II bereits geglückt. „Diese Spielklasse ist Neuland für uns und dementsprechend auch schwer einzuschätzen. Uns geht es primär darum, eine aus unserer Sicht ordentliche Spielzeit zu absolvieren, einen konkreten Tabellenplatz peilen wir nicht an“, sagt SG-II-Coach Joachim Streng.

SV Ölkofen: Trotz einiger urlaubsbedingter Ausfälle gelang dem SVÖ eine sehr ordentliche Vorbereitung mit hoher Intensität. Das Team ist dabei im Vergleich zur Vorsaison mit Ausnahme von zwei Neuzugängen unverändert geblieben. „Nach dieser intensiven Vorbereitungszeit wollen wir nun schlichtweg eine konstante Saison spielen. Gelingt das, so könnten wir eventuell am Saisonende sogar noch oben anklopfen“, berichtet Ölkofens Trainer Julian Stemmer. Dieser will dabei nach 69 Gegentoren in der Vorsaison den Fokus verstärkt auf eine sichere Defensive setzen.

FC Ostrach II: Die zweite Mannschaft des Landesligisten absolvierte eine problemlose Vorbereitung mit stets hoher Trainingsbeteiligung. Darüber hinaus erzielte der FCO II eine hundertprozentige Erfolgsquote in den Testspielen: Fünf Spiele, fünf Siege. Trotz der beeindruckenden Saisonvorbereitung gibt sich Ostrachs sportlicher Leiter Christian Ostermeier noch recht bescheiden: „In der Spitze ist die Spielklasse diese Saison noch enger zusammengerückt, entsprechend schwer wird es für uns. Wir wollen uns in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden.“

FC Mengen II: Mengen II startet mit einem kleinen Kader (16 Akteure) in die neue Spielzeit. Dennoch erfolgte eine erfolgreiche und intensive Saisonvorbereitung unter Trainer Jürgen Hinderhofer. „Wir haben dieses Jahr gar keine klassischen Ziele mit Blickrichtung auf die Tabelle. Im Endeffekt geht es schlichtweg darum, eine zufriedenstellende Spielzeit zu absolvieren und dabei einen soliden Unterboden für die Landesligatruppe zu bilden“, sagt FCM II-Coach Hinderhofer.

FV Bad Schussenried II: Die zweite Mannschaft der Violetten könnte von den zahlreichen Neuzugängen und der in der ersten Mannschaft vorhandenen Qualität profitieren. „Aber es ist immer ungewiss, wie viele Spieler wir an die erste Mannschaft abstellen müssen, wenn es dort Verletzte gibt. Das ist halt das Los der zweiten Mannschaft“, sagt Abteilungsleiter Stefan Buck. Trotzdem sei es das Ziel, eine gute Runde spielen und Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen.

FV Weithart: Zum ersten Mal überhaupt wurde der FV Weithart der Kreisliga B3 zugeordnet (zuvor: B4). Der Neuling absolvierte im Anschluss an eine ausbaufähige Vorsaison eine sehr ansprechende Vorbereitung mit hoher Trainingsbeteiligung der Mannschaft. „Wir sind zunächst einmal froh nach der Neuordnung in dieser Klasse spielen zu können, vor allem die Lokalkämpfe gegen Ostrach und Ölkofen werden bereits mit Spannung erwartet. Am Ende wollen wir oben mitspielen und im oberen Tabellendrittel landen“, sagt Weitharts Spielausschussvorsitzender Ewald Neher.