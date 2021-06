Alle sind heiß auf Fußball - auch die Fans

Der Juni ist ein einsatzreicher Monat für die Tuttlinger Feuerwehr. Mit bislang 43 Einsätzen ist das Aufkommen deutlich höher als üblich. Pauschal lasse sich der Anstieg nicht erklären, doch die Unwetter der vergangenen Wochen hätten mit dazu beigetragen, sagt Sprecher Andreas Hand.

Mit diesen hatten die insgesamt neun Einsätze am Freitag, Samstag und Sonntag aber nichts zu tun. Zunächst rückte die Feuerwehr am Freitag an den Honberg aus, um einen jungen Fuchs aus einem fünf Meter tiefen Schacht zu befreien (Foto rechts).